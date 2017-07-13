Fransız aydınlardan Türkiye'ye: Gazetecilik suç değildir

Fransa’nın önde gelen gazeteci, yazar ve aydınları, Türkiye’deki tutuklu gazeteci ve yazarların derhal salıverilmesi için yeni bir kampanya başlattı. Sivil Medya Yazarları Derneği (Scam) ve Albert Londres Ödülü’nün öncülüğünde biraraya gelen aydınlar, hâlen 166 tutuklu gazeteci ve yazar ile dünyanın en büyük düşünce hapishanesi olan Türkiye’deki meslektaşlarını “kaderlerine terk etmeme” adına başlattıkları çalışmada, gazeteci davalarını takip edecek ve destekçi olarak görev alacaklar.

Kampanya kapsamında, aralarında gazeteci Bernard Pivot, gazeteci Patrick de Saint-Exupéry, gazeteci ve yazar Pierre Haski, gazeteci ve yazar Edwy Plenel, belgeselci Jean-Xavier de l’Estrade ve çizer Plantu’nun da bulunduğu 12 isim, “Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazeteci ve aydınları temsilen” 12 kişinin davalarını takip edecek. Dayanışma kampanyası, sosyal medyada da #TümünüDerhalSalıverin hashtag'iyle yürütülecek.

Türkiye hükümetine “Hukuksuzca, zalimce ve keyfî bir şekilde tutukladığınız ve yargılamaya kalktığınız gazeteci, yazar, sinemacı ve sanatçıları kaderlerine terk etmeme kararı aldık” sözleriyle seslenen Fransız aydınlar, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Turhan Günay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Cihan Acar, Ayşenur Parıldak, Musa Kart, Tunca Öğreten, İnan Kızılkaya, Meltem Oktay ve Kazım Kızıl’ın destekçiliğini üstleniyorlar.

Kampanyanın basın açıklamasının tam metnini yayınlıyoruz. (K24)

“Türkiye’de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejimini eleştirmeye yeltenen gazeteci ve aydınlara yönelik baskılar şiddetle artmıştır.

“Sırf birkaç sözcüğü kâğıda döktükleri için bu gazeteci ve aydınların pek çoğu işini kaybetmiş, dışlanmış ve hapse atılmıştır. Pek çoğunun hayatı bile tehlikededir.

“Scam (Sivil Medya Yazarları Derneği) ve Albert Londres Ödülü olarak, hiçbir suç işlemedikleri hâlde Türk Yargısı tarafından suçlu muamelesi yapılan hatta terörist ilân edilen bu insanlara destek olma kararı aldık.

“Fransa’nın önde gelen gazeteci ve aydınları, şu an Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazeteci ve aydınları temsilen ve diğerlerini de unutmaksızın, aralarından 12’sine özel olarak sahip çıkıp onlara göz kulak olmaya gönüllü oldular.

“Bu 12 Fransız aydını kararlılıkla ortaya çıkarak Türk Hükümetine şöyle sesleniyorlar:

'Hukuksuzca, zalimce ve keyfî bir şekilde tutukladığınız ve yargılamaya kalktığınız gazeteci, yazar, sinemacı ve sanatçıları kaderlerine terk etmeme kararı aldık.'"

- Florence Aubenas, Cihan Acar’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Sorj Chalandon, Ahmet Şık’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Pierre Haski, Ahmet Altan’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Laurent Joffrin, Mehmet Altan’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Serge July, Kadri Gürsel’in destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Elise Lucet, Ayşenur Parıldak’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Bernard Pivot, Turhan Günay’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Plantu, Musa Kart’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Edwy Plenel, Tunca Öğreten’in destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Patrick de Saint-Exupéry, İnan Kızılkaya’nın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Marie-Monique Robin, Meltem Oktay’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

- Jean-Xavier de Lestrade, Kazım Kızıl’ın destekçisi ve davasındaki gelişmelerin takipçisidir.

Destekçiler:

Sorj Chalandon, 1952 doğumlu gazeteci ve yazar. 1973-2007 yılları arasında Libération gazetesinde çalışmıştır; röportajlarıyla ünlüdür. Yöneticilik de yapmıştır. Aynı zamanda edebiyatçı olan Chalandon’un bugüne kadar 7 romanı yayımlanmıştır. Her iki alanda da çok sayıda ödülü vardır. 2007-2009 yılları arasında Basın Eğitim Merkezinde hocalık yapmıştır. Halen Canard enchaîné dergisinde çalışmakta ve sinema eleştirmenliği yapmaktadır.

Bernard Pivot, 1935 doğumlu gazeteci ve kültür insanı. Le Figaro littéraire, Le Figaro, Lire, Le Point, Journal du dimanche gibi gazete ve dergilerde kültür yazıları yazdı. ORTF, Antenne 2, France 2 gibi televizyon kanallarında, ayrıca Europe 1 ve RTL radyolarında program yöneticiliği ve sunuculuğu yaptı. Özellikle de 1974-1990 yılları arasında milyonlarca izleyiciyi ekranlara bağlayan Apostrophes , daha sonra da 1991-2001 yılları arasında Bouillon de culture adlı edebiyat ve kültür programlarıyla ünlendi. 20 yıul boyunca çeşitli imla yarışması programları sundu. Yaşama sanatı, edebiyat, imla üzerine yazılmış yirmiye yakın kitabı ve çeşitli ödülleri var. 2014 yılından bu yana ünlü Goncourt Akademisinin başkanı.

Plantu (Jean Plantureux ), 1951 doğumlu çizer. Çeşitli gazete ve dergilerde ilk çizimlerini yayımladıktan sonra 1972 yılında Le Monde’da çalışmaya başlar ve o günden beri bu gazetenin ve Le Monde diplomatique dergisinin önde gelen çizeridir; 1982’den beri Le Monde’un hemen tüm birinci sayfasının karikatürlerinde onun imzası yer almıştır. 1991’den itibaren L'Express dergisinde de çizimleri yayımlanır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül sahibidir.

Laurent Joffrin (Laurent Mouchard), 1952 doğumlu gazeteci. 1977’de Agence France Presse’de çalışmaya başlar. 1981’de Libération gazetesine geçer. 1982’de haftalık Le Nouvel Observateur dergisinin başına getirilir. 2006’da bu kez Libération gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenir ve o tarihten bu yana üçer beşer yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak Libération’la Le Nouvel Observateur’ün yöneticiliğini yapmıştır. Değişik radyo ve televizyon kanallarında programlar yönetmiştir; çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili, otuza yakın kitabı yayımlanmıştır.

Serge July, 1942 doğumlu gazeteci. İlk gazetesini lise yıllarında çıkartmış ve Cezayir savaşına karşı eylemlere katılmıştır. Üniversite yıllarında da Vietnam savaşı karşıtı eylemlere katılmış, Mayıs 1968’de Sartre’la birlikte hareket eden öğrenciler arasında yer almış ve Gauche prolétarienne dergisini kurmuştur. 1972 yılında Sartre’la beraber Libération gazetesinin kurucuları arasında yer almıştır; 1974’de genel yayın yönetmenliğini Sartre’dan devralıp 2006 yıllana kadar bu görevi sürdürmüştür. Değişik radyo ve televizyon kanallarında çalışmış; çeşitli siyasi konularda kitapları ve belgeselleri vardır.

Patrick de Saint-Exupéry , 1962 doğumlu gazeteci. Küçük Prens’in yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin ailesinden olan ünlü gazeteci ve insan hakları savunucusu Patrick de Saint-Exupéry; Kamboçya, İran, Körfez Savaşı, Ruanda ve Moskova’da yaptığı röportajlarla uluslararsı saygınlık kazandı. 1991’de kazandığı Albert Londres Gazetecilik Ödülü’nün bugünkü jüri üyelerinden olan Saint-Exupéry, Le Figaro Gazetesi’nin yazarlarından ve XXİ dergisinin de kurucusu.

Florence Aubenas, 1962 doğumlu gazeteci. 2005'de Irak'da esir düsmeşinin ardından savaş muhabirliğinin simgelerinden biri haline gelen Florence Aubenas, aynı zamanda sinema eleştirmeni ve gazetecilik eğitmeni. Libération gazetesinde uzun yıllar süren deneyiminin ardından, Aubenas, halen Le Monde gazetesinde çalışıyor.

Marie-Monique Robin, 1960 doğumlu gazeteci. Mesleğe efsanevi CAPA ajansında başladı. Bağımsız gazeteciliğin en sağlam temsilcilerinden sayılan Robin, insan hakları, AIDS, çocuk istismarı, Kolombiya’daki uyuşturucu ağları, Fransız Ordusu’nun Condor Planı’na iştirakıyla ilgili yaptığı röportajlar sayesinde, yeni nesil gazetecilere için bir ilham kaynağı oldu.

Yapımcı, yönetmen ve yazar olarak da tanınan Marie-Monique Robin, aldığı sayısız ödülün yanı sıra, 2013 yılında Fransız Liyakat Nişanı’na da değer görüldü.

Jean-Xavier de l’Estrade, 1963 doğumlu belgeselci. Fransa’nın tanınmış sinemacılarından ve 2002 En İyi Belgesel Oscarı’nın sahibi Jean-Xavier de l’Estrade, Sivil Medya Yazarları Derneği’nin 2011-2013 yılları arasında başkanlığını yaptı. De l'Estrade, adalet sorgulaması üzerinden, Yargı ve birey arasındaki ilişkiyi incelediği “3 fois Manon” adlı filmiyle 2014’te Altın Fipa ödülüne değer görüldü.

Pierre Haski, 1953 doğumlu gazeteci ve yazar. Libération, Le Nouvel Observateur, Agence France Presse, Europe 1 gibi çeşitli gazete, dergi, basın ajansı ve radyo kanallarında çalışmıştır. 2007 yılında Rue89 isimli ve internet üzerinden yayın yapan haber ve yorum sitesinin kurucuları arasında yer almıştır. Haziran 2017’de Reporters sans frontières (Sınır Tanımayan Gazeteciler) derneğinin başkanlığına seçilmiştir.

Elise Lucet, 1963 doğumlu gazeteci ve televizyon sunucusu. Araştırmacı gazetecilik programlarının vazgeçilmez ismi Elise Lucet, 1983’ten bu yana mesleğin içinde. Halen Fransız televizyonlarının en çok izlenen programlarından “Envoyé Spéciale”i hazırlayıp sunan Lucet, Fransız Liyakat Nişanı’na ve 2014 yılında Uluslarası Televizyon Haberciliği Ödülü’ne değer görüldü.

Edwy Plenel, 1953 doğumlu gazeteci ve yazar. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında troçkist Rouge dergisinde başlamıştır; bu derginin günlük gazeteye dönüştüğü dönemde de görev almış, daha sonra Le Mondegazetesinde çalışmaya başlamıştır. 1996-2004 yılları arasında Le Monde gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Mediapart isimli internet üzerinden yayın yapan haber ve yorum sitesinin kurucularındandır, halen başkanlığını yürütmektedir. Montpellier üniversitesinde ve Neuchatel Üniversitesinin Gazetecilik akademisinde hocalık yapmıştır. Otuza yakın kitabı ve çok sayıda ödülü vardır.