K24'e yeni yönetmen!

Bu haberin K24’ün çekirdek ekibindeki bizler için olduğu kadar, siz sadık okur ve yazarlarımız için de gerçek bir müjde olduğuna, Mustafa Arslantunalı’nın engin tecrübesi ve geniş ufkuyla K24’ü olduğundan çok daha iyi ve etkili bir yayın haline getireceğine inanıyoruz.

K24’ün ilk yayın yönetmeni Sibel Oral’ın 31 Ekim 2019’da görevi bırakması ardından, dergimizin kurucusu Yasemin Çongar 7 Kasım 2019 tarihli “K24 Değişiyor” başlıklı yazısında 2020 Ocak ayından itibaren yeni bir yayın yönetmeniyle, yenilikler yaparak yolumuza devam edeceğimizi duyurmuştu. Yayın yönetmeni arayışımız, o tarihten itibaren, adaylarla yazışma ve yüz yüze görüşmeler yoluyla devam etti. Bu süreçte, K24’ü yönetmek için bize başvuran ya da tavsiye üzerine görüştüğümüz herkese, dergimize gösterdikleri ilgi ve güvenden, zihin açıcı eleştiri ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyor, katkılarını her zaman beklediğimizi buradan da tekrarlamak istiyoruz.

Mustafa Arslantunalı 15 Ocak 2020’den itibaren dümeni devralıyor. K24 Yayın Kurulu da çok kısa bir süre sonra yeniden, yenilenmiş ve güçlenmiş yapısıyla çalışmaya başlayacak.

Birçoğumuz kitap ve eleştiri dergisi Virgül’ün yayın yönetmeni olarak, daha yenilerde de Teknopolis: Akıllı Makineler, Dağınık Zihinler kitabının yazarı olarak tanıdık, tanıyoruz Mustafa Arslantunalı’yı. Yine de usuldendir, buradan kendisine “hoşgeldin ve hayırlı olsun” derken Mustafa Arslantunalı’nın kısa özgeçmişini de paylaşalım:

1963’te Alpullu’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünü yarıda bırakarak geçtiği ODTÜ Sosyoloji’yi bitirdi. Bir süre bilgisayar programcısı olarak çalıştıktan sonra 1986’dan itibaren Bilişim, Sistem, Computerworld Monitör, PC World Türkiye, MacWorld Türkiye gibi bilgisayar dergilerinde yayın yönetmenliği ve danışmanlık yaptı. Bunların dışında, Argos, Arredemanto Dekorasyon, Defter, Ero Cinsellik Ansiklopedisi, FDE, Kedi Dergisi, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi gibi yayınlarda yazıları yayımlandı. Bir süre Güneş gazetesinin haftalık eki P-Eki’nin bilim-teknoloji sayfasını hazırladı. 1995’ten itibaren Pusula Yayıncılık bünyesinde PC!, Bilgisayar Öğreniyorum gibi haftalık yayınların yönetmenliğini yaptı, sadece basılı yayın için değil, multimedia, e-kitap platformu gibi elektronik ürünlerin tasarlanmasında geliştirilmesinde de çalıştı. 2003-2004’te Açık Radyo’da Açık Gazete programında sunuculuk ve programcılık yaptı. 1997-2010 yılları arasında Virgül kitap ve eleştiri dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi, ayrıca Kanat Kitap ve Kanat Çocuk adı altında kitap dizilerini yönetti. Ay Çöreği: Teknoloji, Dil ve İletişim Üzerine Denemeler (İletişim, 1992) ve Teknopolis: Akıllı Makineler, Dağınık Zihinler (İletişim, 2019) adlı kitapları var.