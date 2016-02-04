K24 bir yaşında

5 Şubat 2015 tarihli K24’ün ilk editör yazısında şöyle yazıyor:

Okuyarak düşünenlerin, okuyarak yazanların, “okuduğu kitabı yazanların,” ama her ne olursa olsun kitaplardan vazgeçmeyenlerin yazdığı bir site olacak K24. Yayın danışmanları ve editoryal kadrosuyla kendi başına buyruk ve “bağımsız” dünya…

Bu cümleleri bir yıl sonra okuduğumda en çok “kendi başına buyruk ve ’bağımsız’ dünya” hoşuma gitti, daha doğrusu öyle olduğu için, bir yılın öyle geçmesinin verdiği mutluluktan belki de.

Bir yıl oldu. Türkiye’nin iklimi yüzünden zaman zaman zorlandığımız günler oldu ama yine bilgiye, düşünceye ve kitaplara sarıldık. Kitaplar okuduk, sorular sorduk, yazılar geldi, beğendik beğenmedik, tartıştık, düşündük, anlamaya çalıştık... Anlayacağınız uzun ve unutamayacağımız bir yılı geride bıraktık K24 olarak.

Birinci yaşımızla birlikte yakında Video/Podcast bölümümüz ve İngilizce sayfalarımız da yayına girecek. Yenilikler devam edecek, hep birlikte yapacağımız çok iş var, yaşayacağımız, durup arada kaybolacağımız dünya dönmeye devam ediyor.

Bir yıllık süreç içinde bizi destekleyen eski dostlarımıza ve yeni tanıştıklarımıza teşekkür ederiz.

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Bu ay kalabalık bir yazar kadrosuyla “Deneme” dosyası hazırladık. Dosyada yazı var, söyleşi var, deneme üzerine denemeler ve tüm bunlara ek bir de Konuşmalar var...

Tuncay Birkan, Süha Oğuzertem, Şavkar Altınel, Nilüfer Kuyaş, Uğur Kökden, Mahmut Temizyürek, Armağan Ekici, Hülya Soyşekerci, Haydar Ergülen, Ahmet Ergenç, Mehmet Serdar yazılarıyla dosyamıza katkı sağladılar. Enis Batur, Nilüfer Kuyaş ve Emre Ayvaz ise bir masaya oturup deneme üzerine uzun uzun konuştu...

Cem İleri yeni kitabı Okurun Belleği ve Everest Yayınevi’nin yeni başlayan “Deneme” dizisi üzerine sorularımızı yanıtladı.

Anlayacağınız çok uzun, günlerce okuyabileceğiniz, hem dünyadan hem de Türkiye’den örneklerle dolu bir deneme dosyası yapmayı denedik. Katkısı olan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Mart ayında yeni dosya konumuzla burada olacağız...