İKSV’den edebiyat dünyasına armağan

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, İKSV tarafından her yıl verilecek.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılacak. Yayınevleri veya çevirmenler herhangi bir dilden Türkçeye çevrilmiş ve ödül yılı içinde yayımlanmış edebiyat yapıtlarıyla ödül için başvurabilecekler. Başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine 15 bin TL tutarında bir defalık destek sağlanacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar Kaya Genç’ten oluşuyor. Bu yılki ödülün sahibi, seçici kurul tarafından Aralık ayında açıklanacak.