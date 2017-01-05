Güzellik. Uğruna ölünen, bıçak altına yatılan, kötülük yapılan, para harcanan, fabrikalar kurulan, dudak ısırtan...

Birinden bahsederken "güzel insan" diyebilen kaç kişi var şu dünyada bilmiyorum. Galiba az, çok olsa belki de böyle bir yer olmazdı dünya ve dünya üzerinde her şeyi endüstrileştirip sığlaştırmaktan da geri kalmayan bizler... Güzelliği bile pazarlayabiliyoruz, güzelliği bile...

Biz bu ay "Edebiyatta Güzellik" kavramına bakalım istedik. Kadın ve erkekteki güzellik algısı nasıl işliyor, edebiyatta güzellik ne kadar önemli gibi sorulardan yola çıktık.

Elif Tanrıyar, Edebiyatta ‘güzel’in izinde… bir yolculuğa çıkarıyor bizi sayfalar boyu...

Güzellik masalını ise Hande Öğüt Güzellik masalı ya da masallarda güzellik kavramı altında inceliyor.

Sanem Sirer, Saç, kimlik, politika: Amerikana yazısında güzelliğin izinde Chimamanda Ngozi Adichie'nin Amerikana romanından yola çıkarak Donald Trump'a kadar uzanıyor...

Marilyn Monroe ve Lady Gaga... Güzellik deyince ikisinin bir arada gelmesi tuhaf mı? Hayır, değil. Nedeni Elif Key'in Kusursuz fotoğraflar, strateji ve Rilke başlıklı yazısında...

Ve biraz eskiye, geçmişe gidelim. Divan edebiyatına... İşte örnekleriyle Kusursuz mısraya feda edilen güzellik... Seçil Epik'in yazısında.

Tabii Lolita'yı unutmamak gerek. Vladimir Nabokov’un güzellik anlayışı ve Lolita'yı Yiğit Yavuz'un yazısından okuyabilirsiniz.

Oylum Yılmaz, Çok güzelsin keşke ölsen başlıklı yazısında Nahid Sırrı Örik'in "çirkin"i Seniha’dan Refik Halid Karay’ın "güzel"i Ayşen’in izinde sürüyor güzel ile çirkinin hesaplaşmasını.

Önümüzdeki ay K24 üçüncü yılınına giriyor.

Üç'te görüşmek üzere...