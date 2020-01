Costa Kitap Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Britanya'nın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak görülen Costa Kitap Ödülleri’nin 2016 yılı kazananları belli oldu. 1971 yılında Whitbread Ödülleri adıyla verilmeye başlanan ve 2006 yılından sonra Costa Kitap Ödülleri adını alan armağan, ilk roman, roman, biyografi, şiir ve çocuk edebiyatı alanlarında veriliyor.

İrlandalı yazar Sebastian Barry, 1850'li yıllarda Amerika'da geçen tarihî bir roman olan Days without End adlı romanıyla ikinci kez Costa Roman Ödülü’nü kazandı. Barry dördüncü romanı The Secret Scripture ile 2008 yılında da aynı ödüle değer görülmüştü.

Ödüle biyografi dalında Dadland adlı kitabıyla Keggie Carew, şiir dalında Alice Oswald, çocuk edebiyatı dalında ise ilk kitabı yayımlanmadan önce yayıncılardan 217 kez ret almış olmasıyla tanınan Brian Conaghan üçüncü kitabı The Bombs That Brought Us Together ile layık görüldü.

Costa Kitap Ödülleri’nin 2016 uzun listesi kadın yazar/ şairlerin sayıca baskınlığı üzerine gündeme gelmiş olsa da ödül sonuçlarında aynı üstünlüğü görmek mümkün olmadı.

Costa’nın kazananları aynı zamanda 5 bin dolar tutarındaki para ödülüne değer görüldü. Yılın Costa Kitabı 31 Ocak’ta açıklanacak. Yılın Costa Kitabı unvanına sahip olan kitap ise 30 bin dolarlık para armağanın sahibi olacak. (The Guardian/ K24)