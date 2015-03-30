Festivalde edebiyat da var

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından on birinci kez Akbank sponsorluğunda düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali, 4-19 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya sinemasının yeni örneklerinden ödüllü filmlere, Türkiye sinemasının en yenilerinden klasiklerine, yeni keşiflerden başyapıtlara, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşilerden partilere, şehrin gözü iki hafta boyunca festivalde olacak.

Festival, 20’nin üzerinde bölümde 62 ülkeden 222 yönetmenin 204 filminin yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirilecek usta sinemacıların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmalarını, sinema dersleri ile etkinlikleri izleyicilerle buluşturacak. Festivalde elbette edebiyat uyarlamaları da var… İşte sizin için seçtiklerimiz…

Kara Ruhlar / Anime Nere / Francesco Munzi

Uluslararası Yarışma'da yer alan ve Gioacchino Criaco'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kara Ruhlar gerçek olaylardan esinleniyor. Francisco Munzi’nin 2014 yapımı dram filmi, İtalya’da bir mafya örgütü ‘ndrangheta’ya yakın olan iki erkek kardeş ve ailenin pis işlerine dahil olmayı arzulayan çoban yeğenlerinin hikâyesini anlatıyor. Venedik Film Festivali’nde Pasinetti Ödülü, Mimmo Rotella Ödülü, Ekran Ödülü kazanan Kara Ruhlar mafyasıyla tanınan Sicilya’da ya da Napoli’de değil, Calabria bölgesinde geçiyor.

Vahşi Yaşam / Vie Sauvage / Wild Life / Cédric Kahn

Bir kez daha “çemberin dışındakileri”, üstelik de kanun kaçaklarını filme konu eden yönetmen Cédric Kahn, Vahşi Yaşam filminde, 11 yıl boyunca herkesten kaçan bir baba ile 2 oğlunun gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü kazanan filmin başrolünde Mathieu Kassovitz, yapımcı koltuğunda ise Jean-Pierre ve Luc Dardenne var. Film, Okwari, Shahi’Yena, Xavier Fortin ve Laurence Vidal’in “Hors Systeme; Onze Ans Sous L'etoile De La Liberte” isimli romanından uyarlandı.

Yüzündeki Sır / Phoenix / Christian Petzold

Hubert Monteilhet'in Le Retour des Cendres romanından uyarlanan film Uluslararası Yarışma'da yer alıyor. Lizbon’da Jüri Özel Ödülü, San Sebastian’da ise Uluslararası Sinema Yazarları Birliği FIPRESCI Ödülü kazanan Yüzündeki Sır, Alman sinemasının son dönemde çıkardığı en başarılı ve istikrarlı yönetmenlerden Christian Petzold’un son filmi. Petzold’un fetiş oyuncusu Nina Hoss’un başrolde olduğu film, 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kampında yüzü tamamen harap olan bir kadının estetik ameliyat sonrası, kim olduğunu bilmeyen kocasıyla yakınlaşmaya çalışmasını anlatıyor. Kocası, ondan ölmüş sandığı karısının mirasını almak için yardım isteyince kadın da kocasının sevgisinden şüphe duymaya başlıyor.

Çılgın Kalabalıktan Uzak / Far From The Madding Crowd / Thomas Vinterberg

The Hunt / Onur Savaşı ile ödülleri toplayan Danimarka sinemasının yıldız yönetmenlerinden Thomas Vinterberg’in yeni filmi Çılgın Kalabalıktan Uzak bir dönem incelemesi. Thomas Hardy’nin aynı adlı romanından uyarlanan ve Victoria İngiltere’sinde geçen filmde bağımsız ve güçlü bir kadın olan ve birbirinden çok farklı üç adamı etkisi altına alan Bathsheba Everdene’in hikâyesini izliyoruz. Bathsheba karakterini Aşk Dersi, Muhteşem Gatsby, Sen Şarkılarını Söyle filmleriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Carrey Mulligan canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Juno Temple, Michael Sheen, Matthias Schoenaerts ve Tom Sturridge de yer alıyor.

Yeni Kız Arkadaşım / Une nouvelle amie / François Ozon

Her daim yenilikçi François Ozon, son filmi Yeni Kız Arkadaşım ile izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. İngiliz usulü dedektif romanlarının ustası Ruth Rendell’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanan film, 2014 San Sebastian ve 2014 St. Petersburg festivallerinden ödülle döndü.

Çöplük / Trash / Stephen Daldry

Üç kez Oscar’a aday gösterilen yönetmen Stephen Daldry, 2014 Roma Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan yeni filmi Çöplük''le festivalde. Billy Elliot, Saatler ve Okuyucu gibi filmleriyle hem eleştirmenlerin hem de seyircinin gözdesi Daldry, bu filmde Brezilya’nın arka sokaklarında çocukların bir çöp kutusunda buldukları bir servetin ardından yaşananları anlatıyor. Film, Andy Mulligan'ın aynı isimli romanından uyarlama.

Gizli Kusur / Inherent Vice / Paul Thomas Anderson

Amerika Sineması’nın en heyecan verici yönetmenlerinden Paul Thomas Anderson’ın merakla beklenen yeni filmi Gizli Kusur, eski kız arkadaşının da karıştığı bir komployu araştırmaya başlayan özel dedektif Larry “Doc” Sportello’nun hikâyesini anlatıyor. En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kostüm dallarında Oscar’a aday olan filmin oyuncu kadrosu yıldızlarla dolu: Yönetmen Anderson’ın fetiş oyuncusu Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterston, Reese Witherspoon ve Benicio del Toro. Film, Amerikan Edebiyatı’nın en esrarengiz ve zor yazarlarından biri olan Thomas Pynchon’ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Yolcu / The Homesman / Tommy Lee Jones

Hollywood’un en gözde oyuncularından oluşan kadrosuyla Cannes’da prömiyerini gerçekleştiren Yolcu, Oscar’lı aktör Tommy Lee Jones’un Üç Defin filminden sonraki ikinci yönetmenliği. Glendon Swarthout’un aynı isimli romanından uyarlanan film 1850’lerde Amerika’nın orta batısındaki öncü yerleşimcilerin zorlu yaşam koşullarını anlatıyor. Filmin başrollerinde Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto ve Tommy Lee Jones var. Mary Bee’yi oynayan Hilary Swank, film için “feminist bir western” dediğinin de altını çizmek gerek.

Akşam Yemeği / I nostri ragazzi / Ivano De Matteo

2014 Venedik En İyi Avrupa Filmi–Yönetmen Günleri, Pasinetti Özel Ödülü alarak adından bahsettiren Akşam Yemeği filminde, birbirine hiç mi hiç benzemeyen iki erkek kardeş (biri havalı bir avukat, diğeri çocuk doktoru) ve sürekli gereksiz rekabetteki eşleri, ayda bir kez şık bir lokantada buluşmaları anlatılıyor. Konuştukları konular fındık kabuğunu doldurmaz: Sebze kızartması, son filmler, gündemdeki hırsız politikacılar... Ta ki günün birinde, o sahte gülüşleri bir yana bırakıp çocuklarının birlikte yaptığı korkunç bir şeyi konuşmaları gerekinceye kadar. İnsanı hem şaşırtan, hem de epey rahatsız eden film, kentsoylu aile yaşamının perdesini aralayarak, altta yatan ikiyüzlülüğü ve şiddeti olabildiğince acımasız bir şekilde gözler önüne seriyor. Film, Herman Koch'un Akşam Yemeği adlı romanından uyarlama.

Taşkınlar Kulübü / The Riot Club / Lone Scherfig

Arka arkaya çektiği Aşk Dersi ve Bir Gün ile hem roman uyarlama hem de yıldız oyuncuları yönetme becerisini gözler önüne seren Lone Scherfig, bu kez bir tiyatro oyunu uyarlamasıyla karşımızda. Taşkınlar Kulübü Oxford Üniversitesi’nin kalburüstü erkek öğrenci kulübünü anlatıyor. Filmin başrolünde Game of Thrones dizisinde Margaery Tyrell karakteriyle tanıdığımız Natalie Dormer’ın yanı sıra Sam Claflin, Douglas Booth, Max Irons, Harry Lloyd gibi yakışıklı oyuncular yer alıyor. Film, Laura Wade'in “Posh” isimli tiyatro metninden uyarlama.

Altın Peşinde / El escarabajo de oro Alejo Moguillansky

2014 BAFICI’de (Buenos Aires) En İyi Arjantin Filmi seçilen, Moguillansky ve Sandlund’un çektiği Altın Peşinde, hayatta hep zıt güçlerin birbiriyle mücadelesinden yola çıkarak sinema dünyasında kazanan ve kaybedenlerin hikâyesini alaycı bir dille anlatıyor. Bu kara komedide bir film çekim ekibi hem yapımcılarını da hem de finansörlerini kandırarak film çekmek yerine Arjantin’e hazine avına gidiyorlar. Film, Edgar Allan Poe'nun Robert Louis Stevenson'un romanından esinlendiği kısa hikayesi olan “The Gold Bug”tan uyarlama.

Japon Nişanlım / Tokyo Fiancée / Stefan Liberski

Belçikalı yazar Amélie Nothomb’un 2007’de yazdığı romanından, Stefan Liberski tarafından sinemaya uyarlanan Japon Nişanlım, bir şehir, iki insan ve bir aşk hakkında bir film. Yazarın kendi ismini verdiği başkarakteri, hayalperest Amélie çocukluğunu geçirdiği Tokyo’ya dönmeye ve hayatını kazanmak adına orada Fransızca dersi vermeye karar veriyor. Japon Nişanlım, Amélie’nin ilk ve tek öğrencisi olan Ringi’yle olan romantik ilişkisini ve bir ülkeyi keşfetme hikâyesini anlatıyor. Film, Belçikalı yazar Amelie Nothomb'un aynı adlı romanından uyarlama.

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