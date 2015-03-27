Nobelli şair Tomas Tranströmer hayatını kaybetti

İsveç resmi haber ajansı TT 2011 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi

şair Tomas Tranströmer’in 83 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hüzün Gondolu ve İzmir Saat Üç isimli Türkçeye çevrilmiş iki kitabı bulunan şair, insan aklının gizemleriyle ilgili sürrealist eserlere imza atmıştı. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın en önemli İskandinav şairlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanan Tranströmer Stockholm Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde psikoloji ve şiir üzerine öğrenim gördü, Stockholm Üniversitesi Psikoteknik Enstitüsü'nde danışmanlık yaptı. 1960-65 yılları arasında Roxtuna'da tutuklu gençlere psikolojik danışman hizmeti verdi.

Şiirleri 50'den fazla yabancı dile çevrilmiş olan İsveçli şair Tomas Tranströmer, çok sayıda yerli ve uluslararası ödül kazandı. Bunlar arasında İtalya'nın klasik şiir ödülü "Premio Nonino" ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Büyükayı Ödülü" bulunuyor. (K24)

İZMİR SAAT ÜÇ

Hemen hemen bomboş sokakta az ileride

iki dilenci, birisi tek bacaklı

ötekinin sırtında taşınıyor

durdular - geceyarısı far ışığında

donup kalan bir hayvan gibi -

sonra yürümeye devam ettiler

ve okul bahçesindeki çocuklar gibi çabucak

geçtiler caddeyi öğlen sıcağında

sayısız saatler tıkırdarken uzayda.

Mavi parıldayarak kaydı geçti dubaların önünden,

Kara süründü ve büzüldü, taştan dışarı bakarak,

beyaz bir fırtına olup esti gözlere.

Nalların altında ezilince saat üç

ve karanlık ışık duvarını çalınca

uzandı şehir denizin kapısının ayaklarına

ve parıldayarak akbabanın keskin gözlerinde.

Çeviri: Gürhan UÇKAN