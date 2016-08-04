"Bugünün Seyyahları" ile edebiyatı adımlıyoruz...

Geçen ayın editör yazısının sonunu "Önümüzdeki ayın yeni dosya konusunda geziyoruz" cümlesiyle noktalamıştım. Birçok yayının nasılsa yüzde yüz yapacağı "Yaz kitapları dosyası" yerine biz de gezmek ve yazmak üzerine çok da eskilere gitmeden bir dosya yapalım istedik. Özellikle son bir yıldır ülkede olan biten ve bitmeyen her şey hepimizi çok etkiliyor. Her seferinde bunca kayıp verirken bize sığınacak tek yer yine sanat, yine edebiyat ve okumuşlardan korkanların inadına kitaplar oluyor...

15 Temmuz ve sonrası hiçbirimizin asla unutamayacağı bir tarih oldu. Belli ki etkileri uzun süre daha hayatımızın merkezinde olacak. K24 ekibi olarak bizler, darbeye de diktaya da karşıyız. Çoğulcu, özgürlükçü demokrasinin, insan haklarının,bugü ifade özgürlüğünün ve barışın tarafındayız. Tüm bunlar olurken biz aylar öncesinde karar verdiğimiz ve bugün yayına giren "Bugünün Seyyahları" başlıklı dosyamızı hazırlamaya devam ettik. Ama arada mini bir dosya için de kolları sıvadık.

Önümüzdeki hafta "Edebiyatta Darbe" başlıklı mini bir dosyayı yayına alacağız. Şimdiden bunun haberini verelim ve gelelim "Bugünün Seyyahları" dosyamıza...

Her şey aslında kendi aramızda yaptığımız konuşmaların birinde seyyahlık, gezi kitapları üzerine konuşurken başladı. Ve bu alanda kalem oynatırsa çok isabetli olacak olan yazarlarımızın kapısını çalıp dosya başlığımızla ilgili neler yazabileceklerini saptadık.

Ve işte dosya yazılarının yazarları ve başlıkları...

İyi okumalar,

güzel yolculuklar...