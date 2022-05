Duygu Çayırcıoğlu: “Yerleşik anlatı geleneğinin ötesinde bir edebiyat anlayışı...”

Eğitim hayatından itibaren edebiyatla olan ilişkini, editör oluşunu ve tabii ki Kadınca Bilmeyişlerin Sonu kitabını da ekleyerek nasıl tarif edersin yolculuğunu?

Okumayı, yazmayı, edebiyat üzerine düşünmeyi, araştırmayı hep seven biri olmuşumdur. Edebiyat her daim hayatımın merkezinde yer aldı. 2021’de tamamladığım doktora eğitimimin başlangıcı 2014’te İletişim Yayınları’nda editörlüğe başlamamla eşzamanlı. Tahmin edersin, bu durum kolay kolay elde edemeyeceğim bir deneyim sağladı bana. Mesleğim, edebiyatla profesyonel anlamda bir ilişki kurmamın, Levent Cantek ve Tanıl Bora gibi isimlerle birlikte çalışarak işin mutfağını görüp öğrenmemin önünü açtı. İçeriden ve farklı bir bakış da geliştirebildim bu sayede. Kadınca Bilmeyişlerin Sonu’nun hikâyesi de bu yıllara, doktora tezimi yazmaya başlamama uzanıyor.

Yedi yazarı ve toplamda –bir yazarın iki eseriyle birlikte– onlara ait sekiz kitabı inceliyorsun. Neden bu yedi kadın yazarı seçtin? İkinci olarak, kitapta da bahsediyorsun, “kişisel olan politiktir” önermesini bir Leylâ Erbil romanına, Sevgi Soysal romanına, Sevim Burak öykülerine, vs. nasıl bağlayabiliriz?

Geçmişten bugüne değişen elbette çok şey var. Geçmişin bu güçlü kalemleri, cesur ve yenilikçi kadınları günümüz yazarları-ardılları üzerinde hiç azımsanmayacak bir etki yarattı. Pek çok edebiyatçının, yazarın edebiyat anlayışını, beklentilerini şekillendirdiğini düşünüyorum bu yazarların. Her geçen gün onlara olan ilgi artıyor, her geçen gün kıymetleri daha çok biliniyor. Onlar için seminerler, kolektif çalışmalar, vs. düzenleniyor. Miras bıraktıkları metinler daha çok okunuyor ve üzerlerine konuşuluyor. Son dönem yazarlarının, bu isimlerin kitaplarına sahip çıkıp onları daha da görünür kılma çabalarına tanık oluyoruz.

