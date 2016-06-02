Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde bu yıl: Direnin kardeşim

Ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal’in elinden alan Hasan Cemal, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımıyorum, saygı duymuyorum’ açıklaması yaptığı, yerel mahkemeye ‘Direnin kardeşim’ dediği bir ülkede, ne ifade özgürlüğü ne de demokrasi olur. Ama ifade ve düşünce özgürlüğü ile demokrasi mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hasan Cemal 16 Aralık 2015 tarihinde Delila: Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri ve Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri kitaplarına getirilen toplatma kararını K24’e şu sözlerle değerlendirmişti: “Bu bir sansürdür. Sansür kararıyla gazetecilik, yazarlık zincire vurulmaya çalışılıyor. Aynısını 1990’larda da yaşadık; köy yakmalar, köy boşaltmalar, faili meçhuller ardından sansür kararları geldi. Genelkurmay’ın gazetecileri toplayıp ne yazmaları gerektiğini söylediği günleri de biliyorum. Şimdi aynı şey yapılmak isteniyor.”

Güneydoğu’da, Gezi’de öldürülenlere...

Gül Kitabevi’nin sahibi Eşref Odabaşı ödülü, dün 3. yıl dönümü anılan Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenler, gazetecilik yaptığı için hapse girenler ve güneydoğudaki çatışmalarda yaşamını yitirenlere adadığını söyledi.

Hasan Cemal’in toplatma kararı çıkan Kürdistan Günlükleri kitabının yayıncısı da olan ALFA Yayın Grubu’na bağlı Everest Yayınları’nın direktörü Cem İleri ise, yayınladıkları tüm kitapların tamamının arkasında olduklarını “7 bin kitaplık külliyatın tamamının arkasındayız” sözleriyle ifade etti. (K24)