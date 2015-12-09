İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), şiir, öykü, roman gibi edebiyat alanındaki yapıtların nitelikli çevirilerini desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki, dün akşam düzenlenen törenle sahibini buldu. Siren İdemen, Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle, 15 bin TL değerindeki Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için yayınevleri ve çevirmenlerden gelen başvuruları Doğan Hızlan’ın başkanlığında, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan Seçici Kurul değerlendirdi. Ekim ayında duyurulan ödül için 2015 yılı içinde tamamlanmış şiir, öykü, roman olmak üzere 50’ye yakın başvuru yapıldı.

Törende “Siren İdemen’in başarısının ana nedeninin, görevinin yalnızca sözcüklerin anlamını ve metnin düşünsel içeriğini aktarmaktan ibaret olmadığının bilincinde olması” olduğunu belirten Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan şunları aktardı: “Siren İdemen, yazarın kendine özgü dilini ve üslubunu Türkçeye büyük bir yetkinlikle uyarlamış, yazarın sık başvurduğu sözcük, hatta ses ya da ses birimi, hece düzeyindeki hınzırca dilsel oyunlar için son derece yaratıcı karşılıklar üretebilmiştir. Bunu yaparken metnin engin kültürel alt katmanlarını ve üstü kapalı göndermelerini es geçmemiş, ya metne yedirerek ya da gerekli yerlerde titiz bir çalışmanın ürünü olan yetkin çevirmen notlarıyla okurların metnin tüm katmanlarına ulaşabilmelerini sağlamıştır. Sonuç olarak Siren İdemen, hem de Perec gibi dilini ustalıkla kullanan bir yazarın çetrefilli metnini yazarınkine eşdeğer bir yazınsal estetik düzeyinde kendi dilinde yeniden üretmeyi başardığı için bu ödüle hak kazanmıştır.” İdemen’e ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

Tâlat Sait Halman Çeviri Ödülü, İKSV’nin edebiyat alanında verdiği ilk ödül olma özelliği taşıyor. Bülent Eczacıbaşı; “Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan, 2008 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Mütevelliler Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Talât Sait Halman’ı ölümünün birinci yılında özlemle anıyoruz… Talât Bey, vakfımızın kurucusu Nejat Eczacıbaşı’nın İKSV ve İstanbul Festivali’yle ilgili heyecanlarını sürecin en başında paylaşan isimler arasında yer almış ve festivalin gerçekleştirilmesine hem dönemin Kültür Bakanı, hem de bir kültür-sanat insanı olarak gönülden destek vermişti... İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, Talât Sait Halman’ın anısını, kendisinin de büyük emek verdiği çeviri alanında yeni ve başarılı örnekleri destekleyerek yaşatmak istiyoruz… Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün çevirmenlerin çalışmalarına katkıda bulunurken Talât Bey’in anısını gelecek nesillere aktaracak önemli bir araç olmasını ümit ediyorum” dedi. Törende, Bülent Eczacıbaşı’nın ardından Talât Sait Halman’ın tiyatro oyuncusu kızı Defne Halman da bir konuşma yaptı. (K24)

Seçil Epik'in Karanlık Dükkân: 124 Rüya üzerine kaleme aldığı kritik yazısı için: http://t24.com.tr/k24/yazi/perecle-kaybolmak,423