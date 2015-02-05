Bir biyografi yazarı aranıyor!

Doris Lessing duymasın. Otobiyografisinin ilk cildi olan Tenimin Altında’yı yazarken hayatını biyografi yazarlarının elinden kurtarmaya çalıştığı için bu işe giriştiğini anlatan 2007 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarın varisleri harıl harıl yeni bir biyografi yazarı arıyorlarmış!

Lessing (1919-2013) uzun ve çok renkli bir hayat yaşadı, yaşadıklarını hep bir yönüyle otobiyografik olan romanlarına yansıtmaktan geri durmadı ve bize iki cilttik bir otobiyografi (Anılar, Kırmızı Kedi Yayınevi) bıraktı ama bu iki ciltlik kitap, yazarın kırklı yaşlarından sonraki hayatını kapsamıyor. Üstelik, orta yerde ya da orta yerde olmasa bile ulaşılabilir bir yerde, Lessing’in yıllardır göz değmemiş günlükleri de var.

Aslında Lessing, biyografilerin yazılmasına karşı değildi. Sadece söz konusu kendi hayatı olduğunda çok güvendiği bir yazarın bu iş için seçilmesinden yanaydı. Bunu da 2009’da kaleme aldığı vasiyetnamesinde yazdı. Hayatını, Lytton Strachey ve dört ciltlik George Bernard Shaw biyografilerinin yazarı, bu türün büyük ustası Sir Michael Holroyd’un kaleme almasını istiyordu. Eğer Holroyd bu işi yapmak istemezse ya da yapması mümkün olmazsa, varislerinin yakın denetiminde çalışmayı kabul edecek bir biyografi yazarıyla anlaşmaları gerekecekti. Lessing’in günlüklerinin ancak bu koşullarda çalışmayı kabul edecek bir kişiye okutulması mümkündü, fakat o kişinin de günlüklerin mührünü kırmadan önce, Lessing’in bütün çocuklarının ölümünü beklemesi gerekiyordu. Çocuklar o günlüklerde ne yazdığını asla bilmemeliydi.

Holroyd, bugünkü (5 Şubat) Guardian gazetesinde yer alan açıklamasında, Lessing’in biyografisini yazma teklifini yazar yaşarken kabul ettiğini ama ancak artık seksen yaşına geldiğini ve en az on yıl alacak bir okuma-araştırma işine girişmek için çok yaşlı olduğunu söyledi. Holroyd ayrıca yine yazarın isteğine uygun olarak Lessing’in vasiyetnamesinin yerine getirilmesinden hukuken de sorumlu bir konumda ve bu işi kendisi yapmak yerine, yapabilecek ehil bir yazar arıyor.

“Akademiden ve akademi dışından kadın ve erkek birçok başvuru aldık” diyor Holroyd. Lessing’in biyografisinin kime emanet edileceğine önümüzdeki bahar aylarında resmen karar verilecekmiş. Peki, o günlüklerde neler var? Dile kolay, hiç açılmamış 45 arşiv kolisinden söz ediliyor. Holroyd’a göre, Lessing’in çocuklarının ölümünün beklenmesini istemesinin nedeni, “hassasiyet.”

Guardian’a açıklamasında, “Bazen insan öfkeyle birşeyler yazabiliyor” diye hatırlatmış Holroyd. Seçilecek biyografi yazarının o öfkeyi okuyup nedenlerini anlaması ve hassasiyetle yorumlaması gerekiyor. Adaylar için başvuru dönemi kısa bir süre daha devam edecek! (K24)