Bülbülü öldürmeden önce…

Atticus, Jem ve Scout: Baba, oğul ve kız; dünyanın dört yanında özellikle genç okurların belleğine “ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı” birer cesaret simgesi gibi yerleşmiş üç isim.

Alabamalı avukat Atticus Finch ve çocuklarının, onları bıraktığımızdan yirmi yıl sonraki halleriyle, 1955 Amerikasında karşımıza çıkmasına hazır mıyız? Atticus’u zihinlerinde 1962 yapımı filmin başrolüyle Oscar alan Gregory Peck’in yuvarlak çerçeveli gözlüklerden taşan keskin bakışlarıyla özdeşleştirenlerimiz hayallerinde onu yirmi yıl yaşlandırabilecekler mi?

1926 doğumlu Amerikalı yazar Harper Lee, neredeyse basıldığı anda klasikleşen Bülbülü Öldürmek (To Kill a Mockingbird) romanıyla 1960’da henüz otuz dört yaşındayken büyük üne kavuştu. Bülbülü Öldürmek aradan geçen elli beş yılda kırk milyondan fazla sattı, kırktan fazla dilde yayımlandı ve her yıl bir milyonu aşan bir satış rakamına ulaşmayı sürdürüyor. Bugüne dek “tek romanlık yazar” olarak tanınagelen, Bülbülü Öldürmek’ten sonra hiç kitap yayımlamayan Harper Lee ise seksen sekiz yaşında ve artık ikinci romanının yayımlanmasını bekliyor.

Bu ikinci roman, aslında bir “ilk” roman. Harper Lee, Go Set a Watchman (Git Bir Nöbetçi Dik) adlı bu romanı, Bülbülü Öldürmek’ten önce kaleme almış.

Roman, aynı kurgusal Alabama kasabasında geçiyor; Scout o meşhur davadan yirmi yıl sonra Atticus’u görmek için Maycomb’a dönüyor ve onun babasıyla ilişkisinde yoğunlaşan anlatının geri planda yine Amerikan Güneyi’nde ırkçı politikaların neden olduğu toplumsal gerilim var. En azından, romanla ilgili olarak Harper Lee’nin yayıncısının verdiği bilgiler bunlar.

Go Set a Watchman’ı vaktiyle yayımlanmaya değer bulmayan bir editör, metinde Scout Finch’in çocukluğunu hatırladığı bölümlerden etkilenmiş ve Harper Lee’ye Scout’un gözünden o çocukluk yıllarını anlatan başka bir roman yazmasını önermiş, Bülbülü Öldürmek böyle doğmuş. O kutlu doğum da Harper Lee’nin ilk romanının yıllarca çekmeceden çıkmamasına yol açmış. Ta ki Harper Lee’nin avukatı vey akın arkadaşı Tonja Carter, romanın metnini yazarın arşivinde keşfedip yayımlanması için kendisini ikna edinceye kadar.

Go Set a Watchman, Harper etiketiyle ABD’de 14 Temmuz 2015’te okura sunulacak. İlk aşamada planlanan baskı adedi ise iki milyon.

Bekliyoruz. (K24)