8 Mart özel programı: Kadın müzisyenler ve eserlerinden seçmeler 

Geçen yıl K24’te bu konuda bir yazı yazmış olan müzisyen Ayşe Tütüncü, 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde soruyor: “Dünya yüzünde şu anda yaşayan müzisyenlerin acaba kaçı erkek, kaçı kadındır? Bunu Türkiye için de sorabiliriz. Kadın bestecilerin ve kadın enstrüman çalıcılarının ne kadarını tanıyor, biliyor ve eserlerini takip edebiliyoruz? Kadın müzisyenler görünüyor mu, yani varlıkları ve yaptıkları yeterince belli oluyor mu, yarına kalıyor mu?”

Bu sorular Adatepe Taşmektep’teki (ama Adatepe’de değil, salgın dolayısıyla zoom üzerindeki) buluşmada Tütüncü’nün “ısınma babında” ortaya atacağı sorulardan birkaçı.

Bu özel programda Ayşe Tütüncü 1900'lerden bu yana ülkemizdeki bazı kadın müzisyenlerin hayat hikâyeleri, müzikle ilişkileri ve eserleri hakkında konuşacak ve kadın müzisyenlerin eserlerinden bazı örnekleri dinletecek. Daha sonra da izleyicilerin katılımıyla tartışma ve sohbet faslı var.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Programı etkinliği ücretsiz.

8 Mart 2021 Pazartesi Saat 15:00 - 17:00

Kayıt için:

http://www.adatepetasmektep.com/kayit

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepe köyünde bulunan ve 1997 yılında Çanakkale Valiliği'nden kiralanarak restore edilen Taşmektep, 25 yıldır felsefe, edebiyat, sanat ve sanat tarihi alanlarında seminerlerin yapıldığı, ayrıca değişik disiplinlerden sanatçıların serbest atölye çalışmaları gerçekleştirdiği bir kültürel mekân...



Adatepe Taşmektep'te yıllardır düzenlenen programlı seminerler, geçen yıl her yerde olduğu gibi pandemi yüzünden kesintiye uğramıştı. Bu yıl Taşmektep'teki seminerler de online yapılıyor... Aşağıdaki linklerden kesinleşmiş seminerlere ve programlara kayıt yaptırmak mümkün.

Adatepe Taşmektep 2021 Programı

Avrupa Resminde Adalet Alegorisi / Zerrin İren Boynudelik

Bilim Devriminin Felsefi ve İktisadi Kökenleri / Hilmi Yavuz

Resimde Ekmek / Emine Önel Kurt & Zerrin İren Boynudelik

Kadın Müzisyenler / Ayşe Tütüncü

İyonya Filozofları Kimlerdi? / Ahmet Arslan

Mavi Yolculuk Rotaları / Gökova Körfezi / Ali Boratav

Lezzet ve Baharat / Vedat Ozan

İyonya Filozoflarının Temel Meseleleri Nelerdi? / Ahmet Arslan

Mavi Yolculuk Rotaları / Hisarönü, Yeşilova Körfezleri / Ali Boratav

Homo Utopicus: Yokülkeye yolculuk / Mustafa Arslantunalı

İyonya Filozoflarının Düşünce Tarihine Katkıları? / Ahmet Arslan

Mavi Yolculuk Rotaları / Göçek, Fethiye, Belceğiz Körfezleri / Ali Boratav

Resimde Mutfak / Emine Önel Kurt & Zerrin İren Boynudelik

Tasavvuf Düşüncesi / Hilmi Yavuz

Mavi Yolculuk Rotaları / Kalkan, Kaş, Kekova Kıyıları / Ali Boratav

Elma / Ahmet Uhri

Tarih ve Coğrafya Penceresinden Dünya Mutfakları /1 / Elif Edes (hazırlanmakta)

Yeşil Yeni Düzen / Ahmet Atıl Aşıcı

Sihir Atölyesi / Kubilay Tuncer

Türkiye Zeytinyağı Haritası / Elvan Uysal Bottoni (hazırlanmakta)

Başka Bir Tarım/İnsan Mümkün / Nedim Atilla (hazırlanmakta)

Kafa Karıştıran Resimler / Zerrin İren Boynudelik (hazırlanmakta)

Mitoslar, Ritüeller ve Arketipler: Bilinçaltının Karanlık Üçlüsü / Kürşad Demirci (hazırlanmakta)

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