5 Ekim 2020: Vitrindekiler

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Antropoloji Sözlüğü
haz. Kudret Emiroğlu, Suavi Aydın
Islık Yayınları, 2020
büyük boy, 1360 s.
Bülent Şık
Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler
Doğan Kitap, 2020
304 s.
Michael Kardos
Blöf
çev. Esre Even
April Yayınları, 2020
328 s.
Ezgi Sarıtaş
Cinsel Normalliğin Kuruluşu:
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları
Metis Yayınları, 2020
376 s.
François Hartog
Eskiler Modernler Yabanıllar
çev. Adnan Kahiloğulları
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020
304 s.
Rüya Kılıç
Hasta, Doktor, Devlet:
Osmanlı Tıbbında Hastalıkla Mücadelenin Bitmemiş Hikâyeleri
Kitap Yayınevi, 2020
188 s.
Alp Altınörs
İmkânsız Sermaye:
21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum
Yordam Kitap, 2020
256 s.
Mehmet Altuğ Ersoy
KiloSophia: Obezitede Duygusal ve Düşünsel İyileşme
H2O Kitap, 2020
240 s.
Christiane Gruber
Osmanlı-İslam Sanatında Tapınma ve Tılsım
çev. Erdem Gökyaran
YKY, 2020
büyük boy, 336 s.
Frédéric Lenoir
Spinoza Mucizesi
çev. Aslı Sümer
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020
160 s.
Mehmet Bayrakdar
Üç Dinin Tarihi: Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam
Say Yayınları, 2020, 2. baskı
704 s.
Elena Ferrante
Yetişkinlerin Yalan Hayatı
çev. Eren Yücesan Cendey
Everest Yayınları, 2020
344 s.
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