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ZEYNEP UYSAL

Dosya

Siyahın koynundaki mavi: Hayata yansıyan edebiyat

Halid Ziya, Mai ve Siyah’ta romanın baş karakterinin bakışından hayatın nasıl göründüğünü, mai ve siyah renkleriyle çizilen levhalarla anlatır

ZEYNEP UYSAL
Dosya

İhtimalin kaybolduğu anda Yusuf Atılgan edebiyatı

Aylak Adam, Yusuf Atılgan’ın roman ve öykülerinin çekirdeğini oluşturacak, hattını belirleyecektir. Atılgan’ın roman tekniği, sevgilinin var olma ihtimali ile sevgiliye erişmenin imkânsızlığı arasında salınma hâlini öne çıkaracaktır

ZEYNEP UYSAL
Dosya

Hakikate uzanan yolda tarih ve edebiyat

Şüphesiz edebiyat tarihten ayrı, bağımsız bir varoluşa sahip değildir. Yani edebî eserin yazılma anını ya da bizzat kurmaca dünyanın bağlamını belirleyen içinde yaşanılan an ya da yaşanılmış olan tarihsel süreçtir

ZEYNEP UYSAL

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