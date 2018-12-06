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ZEYNEP MİRAÇ

Dosya

Genç gazeteciler, dikkatli olunuz!

Sadece Türkiye'de değil dünyada da kültür, siyasî ve sosyal değişimlerin silahı artık. Hangi sanat dalının, hangi sanatçının destekleneceğini siyasî hizalanmalar belirliyor...

ZEYNEP MİRAÇ
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Sözcüklerle, dille, adapla, aşkla hemhâl olanların kaybı

Türkiye boğuluyor bugün. Nice ikili anlaşma, nice sığlık, nice vasatlık içinde. Hakkı Devrim’in ardından bir aile ferdini kaybetmişçesine üzülenlerin tesellisi, Lülüş’üne kavuşmasından başka ne olabilir ki?

ZEYNEP MİRAÇ
Portre

Tomris Uyar’dan bu yana hiçbir şey eskisi gibi değil...

Tomris Uyar yaşasa 75 yaşında olacaktı bugün. Ve doğum gününü kutlamak dahi istemeyecekti...

ZEYNEP MİRAÇ

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