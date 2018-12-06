ZEYNEP MİRAÇ

DİĞER
Sadece Türkiye'de değil dünyada da kültür, siyasî ve sosyal değişimlerin silahı artık. Hangi sanat dalının, hangi sanatçının destekleneceğini siyasî hizalanmalar belirliyor...
Türkiye boğuluyor bugün. Nice ikili anlaşma, nice sığlık, nice vasatlık içinde. Hakkı Devrim’in ardından bir aile ferdini kaybetmişçesine üzülenlerin tesellisi, Lülüş’üne kavuşmasından başka ne olabilir ki?
Tomris Uyar yaşasa 75 yaşında olacaktı bugün. Ve doğum gününü kutlamak dahi istemeyecekti...
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