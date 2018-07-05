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SEVCAN SÖNMEZ

Dosya

"Bütün eski ağalar şimdi şehirli oldu"

Türkiye sinemasında, replikleriyle, sahneleriyle, zeki eleştirisi ve ince mizahıyla hayatımıza kazınmış bir film Züğürt Ağa. Kentleşmenin iyice hız kazandığı bu dönem elbette toplumsal dönüşümlerin de belirginleşmeye başladığı bir süreçtir

SEVCAN SÖNMEZ
Dosya

Annem, annelik, sinemadaki fedakâr annelerden Nesrin ve Halise'ye

"Yerli ve millî” annelik değerleri, yıllardır izlediğimiz birçok filmde kodlanmış durumda. Kadının bu topraklarda varoluş amacı kendini adamak çünkü…

SEVCAN SÖNMEZ
Dosya

Neden Korkuyorsun Ali'ciğim… Bu herkesin bildiği bir mesele…

Korkuyorum Anne filmindeki karakterler kurgulanmış “erkekliğin” her bireyde aynı olamayacağını, olmaması gerektiğini söylemeye çalışırlar...

SEVCAN SÖNMEZ

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