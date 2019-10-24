ŞENOL BEZCİ

DİĞER
Güney gotiği sadece korkutucu, tekinsiz hikâyeler anlatmaz, toplumun karanlık yüzüyle yüzleşmesini sağlar. Korku ve acıma gibi şiddetli duygular bu yüzleşmede sadece birer araçtır
Bazı metinler o kadar büyük bir politik öneme sahiptir ki edebî yönlerini eleştirmek çok zor olur. Romanı eleştirmek sanki romanın davasına itiraz, insanlık idealine ihanet etmek gibi geliyor kulağa...
Willa Cather, Kaybolup Giden Bir Kadın romanında Marian'a ses verseydi, kim bilir, belki de Amerika'nın Madam Bovary'sini veya Anna Krenina'sını yazabilirdi
Dokunaklı karakterleriyle, şiirsel diliyle, ironisi ve mizahıyla, Steinbeck okumak bir şölen gibidir...
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