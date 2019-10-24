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ŞENOL BEZCİ

Kritik

Flannery O’Connor’ın gotik suretleri

Güney gotiği sadece korkutucu, tekinsiz hikâyeler anlatmaz, toplumun karanlık yüzüyle yüzleşmesini sağlar. Korku ve acıma gibi şiddetli duygular bu yüzleşmede sadece birer araçtır

ŞENOL BEZCİ
Kritik

Politik doğruculuğun Sokağın Dili Olsa’ya ettikleri               

Bazı metinler o kadar büyük bir politik öneme sahiptir ki edebî yönlerini eleştirmek çok zor olur. Romanı eleştirmek sanki romanın davasına itiraz, insanlık idealine ihanet etmek gibi geliyor kulağa...

ŞENOL BEZCİ
Kritik

Kaybolup giden bir kadın, kaçıp giden bir fırsat

Willa Cather, Kaybolup Giden Bir Kadın romanında Marian'a ses verseydi, kim bilir, belki de Amerika'nın Madam Bovary'sini veya Anna Krenina'sını yazabilirdi

ŞENOL BEZCİ
Dosya

Öykücü Steinbeck

Dokunaklı karakterleriyle, şiirsel diliyle, ironisi ve mizahıyla, Steinbeck okumak bir şölen gibidir...

ŞENOL BEZCİ

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