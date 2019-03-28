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ROBER KOPTAŞ

Her Şey

“Çöpe attıysanız bir şey kaybetmezseniz”

Yirminci yüzyılın en önemli Ermeni yazarlarından biri olan Zaven Biberyan’ın, Paris’te yaşayan yazar dostu Hrant Paluyan’a hitaben kaleme aldığı kısa özyaşam öyküsünü ilk kez Türkçe yayınlıyoruz

ROBER KOPTAŞ
English

Make room for Biberyan please

We need to make room for Zaven Biberyan in this country's literature. In my view this place should be somewhere at the top, among the very greatest

ROBER KOPTAŞ
Kritik

Biberyan’a bir yer lütfen

Zaven Biberyan’a memleket romanı ve edebiyatı içinde bir yer açmalıyız. Şahsi kanaatim, bunun zirvelerde bir yerde olması gerektiği yönünde, en, en büyüklerin yanında

ROBER KOPTAŞ

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