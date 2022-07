“Resimli Ermeni Tarihi”: Şahan Şahnur'un Sessiz Ricat'ı

Daha ilk sayfalarında çarptı beni Sessiz Ricat.

"Her şey, her şey bulanıklaşmaya başladı, uzaklaşıyorlardı. Yanlarından bir gemi geçti düdüğünü öttürerek. Seyr-i Sefain’in Kırlangıç vapurunu bilmeyen var mı? Onun kendine özgü düdüğünü son kez duyuyordu. Yahudi çocuklar bağırmaya başladılar. 'Yere bat İstanbul, yere bat!'”

Ermenicesiyle Nahançı arants yerki’nin kahramanı Bedros, tıpkı yaratıcısı Şahan Şahnur gibi, 1922’de İstanbul’u terk ediyor, etmek zorunda kalıyor. Sebep Kuvvacıların Anadolu’daki askerî başarılarından, hele İzmir yangınından sonra İstanbul’da da bir etnik temizliğin yaşanacağı korkusudur. Anne babasını geride bırakır ve on binlerce insan gibi, bulabildiği ilk gemi nereye gidiyorsa oraya yollanır. Oysa gül gibi yaşayıp gidiyordur, gidecektir tarih başka türlü aksaydı. Ama o on beşine varmadan bir Felaket gelmiştir, sonra sağ kalanların umutlandığı, kaybedilen evin yeniden ev olacağına inanılan bir umut dönemi saman alevi gibi yanıp sönmüş, ardından da yeni bir karabasan belirmiştir ufukta. Böylece, otuz küsur sene sonra, 6 Eylül 1955 akşamı Karıncaların Günbatımı’nın Baret’inin yangınlarla kızıllaşan gökyüzüne bakıp göreceği kadim payitahtın siluetine Bedros güverteden son kez baktığında, artık geri dönemeyeceğini içten içe bilmektedir.

Çıkamaz. Üsküdar Yeni Mahalle Kabristan Sokak nere, Paris’in Grands Boulevards’ı nere… Bazı şeyler anlatılamaz, anlatılamadıkça Bedros/Pierre’in iç haritasında bir yerler kanar. Bedros-Nenette dünyalarının farklılığını vurgulayacak bir biyografik not olarak, Şahnur’un 1921’de, on sekiz yaşındayken, yani hâlâ İstanbul’dayken, 1915’te öldürülen Ermeni aydınların yaşamöykülerini derlemeye çalışan dayısı, ünlü salnameci Teotig’e (Teotoros Lapçinciyan) yardım ettiğini hatırlayalım. Sofia Coppola’nın Lost in Translation’ı türünden bir çeviride kaybolanlar meselesi değildir mevzu. Yitip giden sadece dil değil, dünya ve üzerindeki her şeydir, bütün bir anlamlar manzumesidir. Ricat’ın alt başlığının “Resimli Ermeni Tarihi” olması boşa değildir, dün daha yaşanamadan tarih olmuştur.