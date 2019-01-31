Oğuz Demiralp

DİĞER
Onca Türk edebiyatı metni varken neden Bartleby’yi seçtiğimi sorabilirsiniz. Bartleby gibi “Görmüyor musunuz?” diye yanıt vermeyeyim. Açıklamaya çalışayım...
Romain Gary Europa romanını yayımladığında, Avrupa 68 fırtınasını henüz atlatmış, ileri bakar hâldeydi. Günümüz Avrupa'sının hâli ise romanı yeniden okumayı gerektiriyor
Stéphane Hessel, Rus Devrimi'nin yılında, 1917'de doğmuş, 2013'te bizi terk etti. Bir bakıma 20'nci yüzyılı kat edip gitti...
Humeyni basit bir fikirden yola çıkmıştır: Mehdi gelene kadar boş durmayalım, din kurallarına göre yeni toplum kuralım, yoksa yok ederler bizi...
Atılgan'ın üç romanındaki kahramanlar, ilk bakışta birbirinden çok ayrı kişiler, kişilikler, ayrı dünyalardır. Ancak hepsinde ortak bir tragedya arka düzlemi görürüm...
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