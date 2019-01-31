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OĞUZ DEMİRALP

Her Şey

Bartleby’yi okumak

Onca Türk edebiyatı metni varken neden Bartleby’yi seçtiğimi sorabilirsiniz. Bartleby gibi “Görmüyor musunuz?” diye yanıt vermeyeyim. Açıklamaya çalışayım...

Oğuz Demiralp
Her Şey

"Ne Avrupalar sevdim zaten yoktular"

Romain Gary Europa romanını yayımladığında, Avrupa 68 fırtınasını henüz atlatmış, ileri bakar hâldeydi. Günümüz Avrupa'sının hâli ise romanı yeniden okumayı gerektiriyor

Oğuz Demiralp
Her Şey

Son Avrupalı

Stéphane Hessel, Rus Devrimi'nin yılında, 1917'de doğmuş, 2013'te bizi terk etti. Bir bakıma 20'nci yüzyılı kat edip gitti...

Oğuz Demiralp
Her Şey

Mehdi’yi beklerken

Humeyni basit bir fikirden yola çıkmıştır: Mehdi gelene kadar boş durmayalım, din kurallarına göre yeni toplum kuralım, yoksa yok ederler bizi...

Oğuz Demiralp
Dosya

Yusuf Ağbi

Atılgan'ın üç romanındaki kahramanlar, ilk bakışta birbirinden çok ayrı kişiler, kişilikler, ayrı dünyalardır. Ancak hepsinde ortak bir tragedya arka düzlemi görürüm...

Oğuz Demiralp

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