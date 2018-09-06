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Dosya

Gıda toplumunun geleceği: Vegan'ın alınacaklar listesi

Veganlık –vegan olan pek çok kişinin de belirteceği gibi– her şeyden önce politik bir duruştur. Aksiyonlarının farkında olmak, sonuçlarını öngörebilmek, gıda kolektiflerine destek olmak, üretim tekeline karşı gelmek gibi detaylarla doludur

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How would you like to “share” your food?

Social media accounts posting videos and images about food drive us further into consumption. Lists of restaurants, places to eat keep getting longer and longer. Will it ever stop?

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Dosya

Yemeğinizi nasıl paylaşırdınız?

Bugün sosyal medyayı kullanan biriyseniz, etrafınızın gurmelerle çevrili olduğunu düşünebilirsiniz. Yüksek kalite fotoğraf çekemiyor veya o fotoğrafı hikâyeleştiremiyorsanız maalesef ilgi çekemiyorsunuz...

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