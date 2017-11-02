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MURAT YALÇIN

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Dergilerde görünmek

Görünürlük dediğimiz olgu öylesine çeşitlendi ve geniş bir ağ hâlini aldı ki, sanıyorum artık ne “görünürlük” ne de “vitrin” diye bir meselemiz olacak

MURAT YALÇIN
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Yazının yeri var

Okumak, içimizdeki yerle dışımızdaki yerin kavuşmasıdır. Kavuştuğumuz yer ne kitapta anlatılan ne de bizim belleğimizde hazır duran yerdir...

MURAT YALÇIN
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Yayıncının teraneleri

Klişelerle dolu söylemlerden sakınmanın yollarını aramalı editör...

MURAT YALÇIN
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Çocukluk mütiş bişey!

Çocukluk, besbelli, elde kalem oldukça yazılacak. Bir maden ocağı işletircesine yazılacak hem de...

MURAT YALÇIN
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Yazarı imlâya getirmek

Yazarı imlâsıyla ölçmek yazını bilmemektir. Bir yazarın kendi dilinde kendi sesini bulmuş olması yeterlidir, yazımsal sorunlar daha çok yayıncıların, düzeltmenlerin alanına girer

MURAT YALÇIN
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Posta kutusundaki edebiyat

Kimse başkasının mektubunu yazamaz. Mektup bir bakıma yazarın edası, yürüyüşü, bakışıdır. Mektup kişinin ta kendisidir, ya diridir ya ölü...

MURAT YALÇIN
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Edebiyatını arayan kuşak

Edebiyat enikonu “teknik bir iş” olmaya eviriliyor: roman cover’ları, öykü remix’leri, şiir rap’leri, DJ yazarlıklar vs diyesi geliyor insanın...

MURAT YALÇIN
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Editörlüğün kitabı yazılmalı*

Editör, kitabın yayın yönetmenidir. Yazar/çevirmen, telifçi, düzeltmen, redaktör, grafiker, matbaa, satış-pazarlama, halkla ilişkiler, hatta yayın yönetmeni veya patron… hepsi, tabiri hoşgörün, onun ağzına bakmalı...

MURAT YALÇIN

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