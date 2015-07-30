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MURAT GÜLSOY

Kritik

Uzun yürüyüşün menzili

Uzun Yürüyüş insanın şehirle, toplumla, doğayla, başka insanlarla kurduğu ilişkilerin tüm imkânlarını sorgulayan felsefi bir roman olarak üzerine daha çok düşünülmeyi hak ediyor

MURAT GÜLSOY
Kritik

Sınırlarda dolaşan bir yazar: Fikret Ürgüp

İyi bir öykü, ustaca yazılmış bir sahne bütün bir hayatın ya da felsefenin temsili haline gelebiliyor. Fikret Ürgüp’ün öykülerine bir de bu gözle bakın...

MURAT GÜLSOY
Kritik

Yalnızlıkların itirafı: Kürk Mantolu Madonna

Şimdilerde herkes birbirine aynı soruyu soruyor: Neden Kürk Mantolu Madonna en çok okunan kitaplar listesinden inmiyor diye... Bunca önemli bir roman neden bu kadar geç keşfedildi diye de sorabiliriz aynı soruyu

MURAT GÜLSOY
Kritik

Gezi öncesi çok alametler belirdi: Sessizin Payı ve Şehrin İtirazı

Nurdan Gürbilek’in Sessizin Payı ile Feride Çiçekoğlu’nun Şehrin İtirazı kitaplarında Gezi direnişi ve İstanbul var. Hayat var, umut var...

MURAT GÜLSOY
Dosya

Kafamda Bir Tuhaflık: Peki ama nedir bu tuhaflık?

Romanın dünyasını oluşturan başat unsur karakterdir. Romancının amacı unutulmaz ve eşsiz karakterler yaratmak ve onlar aracılığıyla dünyayı ve yaşamı yansıtmaktır

MURAT GÜLSOY

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