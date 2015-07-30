MURAT GÜLSOY

DİĞER
Uzun Yürüyüş insanın şehirle, toplumla, doğayla, başka insanlarla kurduğu ilişkilerin tüm imkânlarını sorgulayan felsefi bir roman olarak üzerine daha çok düşünülmeyi hak ediyor
İyi bir öykü, ustaca yazılmış bir sahne bütün bir hayatın ya da felsefenin temsili haline gelebiliyor. Fikret Ürgüp’ün öykülerine bir de bu gözle bakın...
Şimdilerde herkes birbirine aynı soruyu soruyor: Neden Kürk Mantolu Madonna en çok okunan kitaplar listesinden inmiyor diye... Bunca önemli bir roman neden bu kadar geç keşfedildi diye de sorabiliriz aynı soruyu
Nurdan Gürbilek’in Sessizin Payı ile Feride Çiçekoğlu’nun Şehrin İtirazı kitaplarında Gezi direnişi ve İstanbul var. Hayat var, umut var...
Romanın dünyasını oluşturan başat unsur karakterdir. Romancının amacı unutulmaz ve eşsiz karakterler yaratmak ve onlar aracılığıyla dünyayı ve yaşamı yansıtmaktır
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