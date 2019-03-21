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MÎRZA METİN

Her Şey

Oyun oynamanın ateş yüzü: Newroz

Newroz oyundur. Newroz festivaldir. Newroz ateştir. Uzun uzun ateşe bakın. Sizi oyun oynamaya çağıracaktır. Size kurallarını ve sırlarını fısıldayacaktır. Çekinmeyin, üzerinden atlayın.

MÎRZA METİN
Her Şey

Bizim ağıdımız sanat ve edebiyattır

Ağıt belki de sözden önce îcad edilmiştir. Çünkü ölüm sözden önce de vardı

MÎRZA METİN
Dosya

Oyun oynamanın yaşamakla bir ilgisi olmalı

Bugün sahnede kurgu olan yarın hayatta gerçek oluyor. Dün gerçekleşen bir olay yarın sahnede kurgu olabiliyor. Bu ince çizgide, gerçek ve sanat ilişkisinde faydacı bir yaklaşımın önüne geçmenin tek yolu oyun oynama edimini hatırlamaktır

MÎRZA METİN

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