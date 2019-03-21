MÎRZA METİN

DİĞER
Newroz oyundur. Newroz festivaldir. Newroz ateştir. Uzun uzun ateşe bakın. Sizi oyun oynamaya çağıracaktır. Size kurallarını ve sırlarını fısıldayacaktır. Çekinmeyin, üzerinden atlayın.
Ağıt belki de sözden önce îcad edilmiştir. Çünkü ölüm sözden önce de vardı
Bugün sahnede kurgu olan yarın hayatta gerçek oluyor. Dün gerçekleşen bir olay yarın sahnede kurgu olabiliyor. Bu ince çizgide, gerçek ve sanat ilişkisinde faydacı bir yaklaşımın önüne geçmenin tek yolu oyun oynama edimini hatırlamaktır
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