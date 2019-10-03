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MERİN SEVER

Dosya

Döngüsel bir zamanda, dönüşümün hikâyesi: Evlenilecek Kadın

Bir erkekle ilişki yürütebilmek için güdülmesi gereken taktikleri düşündüğümüzde, 60’ların dünyasından çok mu farklı bugünler?

MERİN SEVER
Dosya

Alacaceren'den yola çıkarak: Bir Nezihe Meriç evreni

“Ben kendim için, güzel balkonlar biriktiririm. Sevilen balkonlardır bunlar. Kendi kendime ‘Ben bir ustayım' diyorum. ‘Güzel balkon seçme, güzel balkon biriktirme ustası!'”

MERİN SEVER
Dosya

Aylak Adam'ın görmezden gelinen erkekliği

Yusuf Atılgan'ı ve Aylak Adam'ı ne kadar sevsek de, C.'nin bir oğlan değil, yetişkin bir erkek olduğunu hatırlayıp eylemlerinin sorumluluğunu kendi üstüne alması gerektiğini fark etme zamanımız belki de gelmiştir

MERİN SEVER

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