Stanford Üniversitesi'nden Burcu Karahan, Sabancı Üniversitesi Diller Okulu'ndan Engin Kılıç, Washington Üniversitesi'nden Selim S. Kuru ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Hilmi Tezgör K24 için yanıtladı...MELEK AYDOĞAN
K24 Akademi Söyleşileri dizisinin ikinci konuğu, Duke Üniversitesi Asya ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Didem Havlioğlu: Osmanlı Edebiyatı gibi bir alanı güncel kaygılarla anlamak mümkün değilMELEK AYDOĞAN
K24 Ağustos ayı itibariyle Akademi Söyleşileri dizisini başlatıyor. Akademi dünyası ve sorunlarının ele alınacağı dizimizde ilk konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Murat Cankara...MELEK AYDOĞAN