K24 Logo

MELEK AYDOĞAN

Dosya

“Mimarî yapılar, ideolojilerin kamusal alandaki en güçlü göstergeleridir”

Sevim Burulday: Okulu olmayan köylerin camileri var. Belki de devlet denen şeyin, işte tam bu noktada müdâhil olması gerektiğini düşünüyorlar. Öğretmeni olmayan köyün imamı olabiliyor...

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Dünyanın tenine dokunmayı denemek

Asuman Susam: İnsan da canlılar arasından bir canlı. Dil ve düşünceyle ele geçirdiği dünyada, kendini ondan ayırarak, onun dışına çıkarak kendini tanrılaştırdı...

MELEK AYDOĞAN
Dosya

Akademisyenler yanıtlıyor: Türkiye dışındaki Türkoloji çalışmaları ne durumda?

Stanford Üniversitesi'nden Burcu Karahan, Sabancı Üniversitesi Diller Okulu'ndan Engin Kılıç, Washington Üniversitesi'nden Selim S. Kuru ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Hilmi Tezgör K24 için yanıtladı...

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Akademi Söyleşileri V: Müşterek bir edebiyat deneyimi

K24 Akademi Söyleşileri dizisi, İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Fatih Altuğ ile devam ediyor

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Akademi Söyleşileri IV: "Yerleşik algıları kırmak her zaman gerekli"

Olcay Akyıldız ile modern Türkçe Edebiyat, seyahat edebiyatı, oryantalizm, oksidentalizm, ötekilik, edebiyatta toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine çalışmalarını konuştuk...

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Akademi Söyleşileri III: "Siyasetle edebiyat temsil paradokslarıyla boğuşmak zorunda oldukları için birbirlerine benziyorlar"

K24 Akademi Söyleşileri dizisinin üçüncü konuğu, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sibel Irzık...

MELEK AYDOĞAN
Dosya

“Baskının, çaresizliği değil, anlatma inadını doğurduğunu düşünüyorum”

Rusçadan pek çok kitap çeviren Günay Çetao Kızılırmak: Bugüne gelebilmiş eserlere baktığımızda, edebiyatın kendi yolunu yürüdüğüne ve büyük bedellerle de olsa kendi özgürlük alanını koruduğuna inanıyorum

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Akademi Söyleşileri II: Osmanlı Edebiyatı’nın popüler muhayyiledeki yeri hâlâ güncel politik temellere dayanıyor

K24 Akademi Söyleşileri dizisinin ikinci konuğu, Duke Üniversitesi Asya ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Didem Havlioğlu: Osmanlı Edebiyatı gibi bir alanı güncel kaygılarla anlamak mümkün değil

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

Akademi Söyleşileri: “Edebiyat eğer her şey demek değilse üzerinde bir saat bile uğraşmaya değmez.”

K24 Ağustos ayı itibariyle Akademi Söyleşileri dizisini başlatıyor. Akademi dünyası ve sorunlarının ele alınacağı dizimizde ilk konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Murat Cankara...

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

“Artık dönüşü olmayan bir anlatının parçalarıyız”

Kerem Eksen: Yıllar sonra “tarih” adı verilecek olan, yaşandığı hâliyle mutlak kabul edilip yorumlanacak olan, artık dönüşü olmayan bir anlatının parçalarıyız, sanki o anlatıya şimdiden hapsolmuş gibiyiz...

MELEK AYDOĞAN
Söyleşi

"Çevirmen metne sahip çıksın, hatta metni kucaklasın"

İngilizce ve İspanyolcadan Türkçeye otuzu aşkın eser çeviren Seda Ersavcı ile çeviri ve çevirmenlik üzerine konuştuk...

MELEK AYDOĞAN
Dosya

"İster taharet musluğunu yazarız, ister başbakanı”

80 sonrası doğan şairlerin birçoğunun editörü ve şair Ömer Şişman: Biz şairler vakanüvis değiliz. Çağımızdan tamamen bağımsız da değiliz, istesek de zor o, şizofren değilsek. Canımızın istediğini yazarız

MELEK AYDOĞAN

© Tüm hakları saklıdır.