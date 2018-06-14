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KEREM EKSEN

English

Alexievich: More than suffering

Does the text command us not through its literary force but through the power of real suffering?

KEREM EKSEN
Kritik

Aleksiyeviç: Acıdan fazlası

Acaba bu metin, gücünü gerçek acıların canlı, hatta cüretkâr bir takdiminden alıyor olabilir mi? Acaba bizi edebiyatın değil, acıların gücüyle kavrıyor olabilir mi?

KEREM EKSEN
Kritik

W. G. Sebald: Anlatının ara sokakları

Alman edebiyatının büyük yazarı W. G. Sebald görünürde oldukça dağınık sayılabilecek bir yaşam malzemesi üzerinde daha önce örneğine pek rastlanmamış türden bir kompozisyon arayışına girer, çünkü...

KEREM EKSEN
Dosya

Felsefe çevirilerinin niteliksel ve niceliksel durumu

Türkiye’de felsefe çevirilerinin niteliksel ve niceliksel durumu üzerine ne söylenebilir? Zorluklar nelerdir? Sözü, akademi bünyesinde faaliyet gösteren "profesyonel" felsefecilere ve editörlere bırakıyoruz...

KEREM EKSEN

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