KEREM EKSEN

DİĞER
Does the text command us not through its literary force but through the power of real suffering?
Acaba bu metin, gücünü gerçek acıların canlı, hatta cüretkâr bir takdiminden alıyor olabilir mi? Acaba bizi edebiyatın değil, acıların gücüyle kavrıyor olabilir mi?
Alman edebiyatının büyük yazarı W. G. Sebald görünürde oldukça dağınık sayılabilecek bir yaşam malzemesi üzerinde daha önce örneğine pek rastlanmamış türden bir kompozisyon arayışına girer, çünkü...
Türkiye’de felsefe çevirilerinin niteliksel ve niceliksel durumu üzerine ne söylenebilir? Zorluklar nelerdir? Sözü, akademi bünyesinde faaliyet gösteren "profesyonel" felsefecilere ve editörlere bırakıyoruz...
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık