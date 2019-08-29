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ELİF TÜRKER GÜMÜŞ

Kritik

Halaza’nın anlattığı

Hevesi kursağında kalanların, dertlilerin, işsizlerin, eni konu kederli insanların hikâyelerini sakin sakin anlatıyor Hatice Kocabay...

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Fareler ve hangi insanlar?

Biz bu romanı neden sevdik? Neden George'un Lennie'yi acılarından kurtarmak için öldürdüğüne bu kadar inandık? Bir katharsis mi yaşıyoruz yoksa?

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Kritik

Girilemeyen Labirent

Burhan Sönmez'in kurduğu labirentin girişini bulamadığım için çıkışı hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Bazı güzel detaylar var, bağlantıların mantıklı olanları da var. Fakat ortada bir kabahat varsa tümünü de yazara yüklemek haksızlık elbette...

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Aynanın muhafaza ettiği yahut Abdülhak Şinasi Hisar'ın rüyası

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri adlı metinlerinde ısrarla vurguladığı ve “medeniyet” biçiminde tarif ettiği o hayat, hakikaten Hisar'ın ileri sürdüğü gibi millî midir?

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Edip Cansever’in eski mavi heybesi

Edip Cansever, muhtemelen sezgiyle, mavinin varlığını ilk duyurabildiği zamandan itibaren yüklenip yüklenip zamanı gelince bıraktığı ve hemen yenisini yüklendiği anlamları kavramış olabilir mi?

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Yüzyıllık çocukluk

Puşkin, Gogol, Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov ve Nabokov... Yoksa, roman diye onların çocukluklarını mı okuduk?

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
English

The well of Orhan Pamuk

In The Red-Haired Woman, Orhan Pamuk hides behind the tumult of the tragedies of Oedipus and Sohrab the desire to ‘become a writer.’ The element of ‘the well’ here alludes to the novel’s fictional structure

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Uyutmayan masallar

Ali Teoman, gerçeği elinde şöylece bir buruşturup suratımıza fırlatıveriyor. Rahatsız oluyoruz elbette, hakarete uğramış hissediyoruz, öfkeleniyoruz, umursamamaya çalışıyoruz; ama etkisinden kurtulamıyoruz buruşuk gerçeğin...

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Ben, bir beyaz güvercin

“Hasan Ali Toptaş’ın yeni romanı” ifadesini görünce kalbimiz aynı heyecanla çarpıyor. Kuşlar Yasına Gider, kışa denk geldiği ve benim zihnim Cennet’in oğluna büründüğü için mi bilmem ama ikisi arasında, eh biraz –belki epey- duygusal bir bağ kurdum ben...

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Yazının yurdundan mektuplar

Tezer Özlü ile Ferit Edgü, çapraz noktalardan yaşama ve edebiyata bakıyor olmalarının dışında ortak bir merkezde buluşurlar: Yazarak direnmek....

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Kritik

Orhan Pamuk kuyusu

Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın’da, Oidipus ve Sührab hikâyelerinin gürültüsüne “yazar olma” arzusunu gizlemektedir. “Kuyu” burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir unsurdur zira romanın kurmaca yapısını imlemektedir...

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ
Dosya

Mikasa’nın söylediği tevatür; ya Haw’ın söylediği?

Normal şartlar altında bir devlet, hayvana niye şiddet göstersin ki? Ya da bir köpek bir insanla nasıl bir iktidar mücadelesine girebilir?

ELİF TÜRKER GÜMÜŞ

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