K24 Logo

ALİ ÖZGÜR ÖZKARCI

Kritik

Orhan Duru ve Lydia Davis odağında anti- öykü (Anlatının günceli ve yaşamın parçalılığı)

Lydia Davis, Orhan Duru, verili estetiğe karşı olmanın dışında, hem anti-türcü hem de “yeni”nin deneyselliğini sınayan metinlere öncü yazarlar...

ALİ ÖZGÜR ÖZKARCI
Kritik

Ece Ayhan ile tarih ve İdris Küçükömer

Kendi kişisel tarihini, “bentarih” okumasını ve tezini kuvvetlendirmek için ortaya bir tür “mağdurlar/madunlar” toplamı (belki de bandosu kuruyor demek daha doğru) oluşturur... Ece Ayhan bir tarih toplayıcısı aslında

ALİ ÖZGÜR ÖZKARCI
Kritik

Zavallı'dan Tunç Bey'e süreğen deneysellik

Orçun Türkay, anlatı ve öykü biçiminin içinden başka bir yazını inşa etmeye devam ediyor...

ALİ ÖZGÜR ÖZKARCI
Kritik

İyi Bir Güneş, öyküden kanatlanan şiire

Ece Ayhan, modern devletin adaletinin sahte bir şey olduğunu ispatladığı gibi, “kovulmuşlar” ile “toplum dışı olanları” aynı yerde toplar şiirlerinde

ALİ ÖZGÜR ÖZKARCI

© Tüm hakları saklıdır.