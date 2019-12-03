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AHMET ALTAN

Her Şey

Bu akşam Paris'te babam, Malraux ve ben şampanya içeceğiz

Babam Afganistan’a, Malraux Çin’e gittiği yaşta olacak, ben bugünkü yaşımda olacağım. İki genç adamın konuşmalarını dinleyeceğim

AHMET ALTAN
Her Şey

Kâğıttan flüt

Söylediklerini kimse dinlemiyordu, defalarca suçsuz olduklarını anlatmalarına rağmen Silahlara Veda’daki yargıçlara benzeyen birileri tarafından mahkûm edildiler

AHMET ALTAN
Her Şey

Kendi kaderini yazan romancı

Hayatım romanımı taklit ediyor. Kendi geleceğimi, gördüğümün kendi geleceğim olduğunu bilmeden lanetli bir kâhin gibi yıllarca önce görmüşüm

AHMET ALTAN
Her Şey

Yazarın paradoksu

Bunları bir hapishane hücresinde yazıyorum. Ama hapiste değilim. Ben bir yazarım. Ne bulunduğum yerdeyim, ne bulunmadığım yerde. Beni hapse koyabilirsiniz ama beni hapiste tutamazsınız.

AHMET ALTAN
English

Writers' retreat

In life, time is the master of the writer, but in writing, the writer is the master of time. I believe that this is one of the most important reasons why literature is a retreat for the writer

AHMET ALTAN
Her Şey

Kitaplar, kitaplarım…

Asıl kitap âşıkları, sanıldığı gibi “en iyiyi” arayanlar değil, iyisini kötüsünden ayırmadan hepsinden kendince bir zevk almasını bilenlerdir bence...

AHMET ALTAN
Her Şey

Yazarın sığınağı

Ahmet Altan'ın 27 Ağustos'ta Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali kapsamında yaptığı konuşmanın tam metnini yayınlıyoruz...

AHMET ALTAN
Her Şey

Edebiyatın ölü kıtası

Okurla yazar arasında bir bağ kuracak, iki kıtayı birbirine bağlayacak, edebiyatın renklenip şenlenmesini sağlayacak üçüncü kıtada hayat durmuş, kaybolmuş gözüküyor

AHMET ALTAN
Portre

Yaşar Kemal gitti, Dicle Nehri durdu

Bütün insanları, hayatı ve edebiyatı coşkuyla kucaklamış, hepsini de kucağına sığdırmıştı… Geceyarıları, insanlar uyurken, sokaklar boşaldığında tek başına huzursuz yürüyüşlere çıkardı

AHMET ALTAN

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