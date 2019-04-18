ABDULLAH AREN ÇELİK

DİĞER
Cihan Ülsen’in Kendinden Başka Herkes kitabındaki pek çok şiiri için şu soru sorulabilir belki: “Roboski’den sonra şiir yazılabilir mi?”
Travma yaşamış bir belleğin hatırlattıkları ile yalnızca anılara dönüşen bir belleğin hatırlattıkları pek tabii ki aynı olmaz. Acıyı hatırlamak için önce unutmak gerekiyor, unutmak için de yaşamak...
Aklını tamamen yitirmemiş olanlar Hindistan’da mı yoksa Pakistan’da mı oldukları konusunda ikilem yaşıyordu. Eğer şimdi Hindistan’da iseler, Pakistan neresiydi?
W. G. Sebald’ın metinlerine sirayet eden türlerarasılık, Cem İleri’nin Okurun Belleği isimli çalışmasına sızmıştır...
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