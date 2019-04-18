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ABDULLAH AREN ÇELİK

Kritik

Sartre’ın toplumu, Adorno’nun sanatı ya da acının estetiği

Cihan Ülsen’in Kendinden Başka Herkes kitabındaki pek çok şiiri için şu soru sorulabilir belki: “Roboski’den sonra şiir yazılabilir mi?” 

ABDULLAH AREN ÇELİK
Kritik

Sürgün, edebî üretim ve hakikat

Travma yaşamış bir belleğin hatırlattıkları ile yalnızca anılara dönüşen bir belleğin hatırlattıkları pek tabii ki aynı olmaz. Acıyı hatırlamak için önce unutmak gerekiyor, unutmak için de yaşamak...

ABDULLAH AREN ÇELİK
Kritik

Ülkem bu ağacın tepesi ve ben bu ağacın tepesinde ölmek istiyorum

Aklını tamamen yitirmemiş olanlar Hindistan’da mı yoksa Pakistan’da mı oldukları konusunda ikilem yaşıyordu. Eğer şimdi Hindistan’da iseler, Pakistan neresiydi?

ABDULLAH AREN ÇELİK
Kritik

Edebî metinde türlerarasılık

W. G. Sebald’ın metinlerine sirayet eden türlerarasılık, Cem İleri’nin Okurun Belleği isimli çalışmasına sızmıştır...

ABDULLAH AREN ÇELİK

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