T24 LogoT24 Logo

Örsan K. Öymen

oymen@t24.com.tr

TARİH

12 Temmuz 2013

Mağduru oynayan zalimler

Türkiye’nin seçimle iktidara gelen padişahına karşı yürütülen protesto gösterilerine katılan vatandaşlara, terörist muamelesi yapılmaya devam ediliyor

Devamını Oku

TARİH

08 Temmuz 2013

Darbeci Erdoğan

Erdoğan da şu anda, Mısır’daki darbeyi sert ve sistematik bir biçimde eleştiren dünyadaki nadir liderlerden birisi haline geldi

Devamını Oku

TARİH

21 Haziran 2013

Gezinin sonuçları ve yararları

İstanbul’da Gezi Parkı’nda başlayan ve daha sonra tüm ülkeye yayılan, AKP hükümetini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto gösterilerinin üç büyük yararı oldu...

Devamını Oku

TARİH

14 Haziran 2013

Sandıktan Faşizme

Başbakan kamuflajı altındaki Padişah Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de kurduğu sivil diktatörlük, halkın önemli bir kesiminin isyan etmesine neden oldu

Devamını Oku

TARİH

07 Haziran 2013

Türk Baharı ve Umudun Doğuşu

Bu sadece bir Türk baharı değildir, bu aynı zamanda gerçek bir bahardır! Bu Arap ülkelerinde söz konusu olduğu gibi sahte bir bahar değildir!

Devamını Oku

TARİH

31 Mayıs 2013

Kafası Kıyak Ayyaş Adam

Halkın %50’si tarafından seçilmiş olan Padişah-Halife-Ulema Recep Tayyip Erdoğan, “alkol düzenlemesi” kamuflajı altındaki içki yasağını savunurken..

Devamını Oku

TARİH

24 Mayıs 2013

Alkol faşizmi

AKP’nin dincilik ve İslamcılık vizyonunun son aşamalarından bir tanesi de alkolle ilgili. Hem Padişah, hem Halife, hem Ulema Recep Tayyip Erdoğan, milli içkinin sadece ayran olduğuna dair...

Devamını Oku

TARİH

17 Mayıs 2013

Depeche Mode

Her alanda olduğu gibi, müzikte de bazı klasikler vardır. Onlar sanki zaman ötesidir; belli bir zamana, coğrafyaya, koşula, modaya özgü değillerdir

Devamını Oku

TARİH

10 Mayıs 2013

İlkellerin Hakimiyeti mi, Demokratik Türkiye mi?

Türkiye'de demokrasi sözcüğü, demokrasiden anlamayanların ağzında sakız oldu. İnsanların bir türlü anlayamadığı şey şu: İslamcılıktan da, Türkçülükten de, Kürtçülükten de demokrasi çıkmaz!

Devamını Oku

TARİH

03 Mayıs 2013

Rakı mı, Ayran mı?

"Türkiye’nin milli içkisi rakıdır” tezini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "milli içkimiz ayrandır" diyerek çürütmeye çalıştı. Böylece “rakı mı, ayran mı" biçiminde bir tartışma başladı

Devamını Oku

TARİH

26 Nisan 2013

Savaş süreci

Asker, polis, sivil, on binlerce insanı katleden ve öldüren PKK, 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren silahlı bir biçimde Türkiye’den Irak’a çekileceğini açıkladı

Devamını Oku

TARİH

19 Nisan 2013

Allah’a İnanmayan Hapishaneye!

Sonunda bu da oldu; yıllardır söylediklerimiz yine teyit edildi; bir zamanlar Avrupa’da var olan Orta Çağ zihniyeti 21. Yüzyıl’da Türkiye’de AKP’nin öncülüğünde yeniden hortladı!

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24