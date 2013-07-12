Örsan K. Öymen

TARİH
12 Temmuz 2013
Türkiye’nin seçimle iktidara gelen padişahına karşı yürütülen protesto gösterilerine katılan vatandaşlara, terörist muamelesi yapılmaya devam ediliyorDevamını Oku
TARİH
08 Temmuz 2013
Erdoğan da şu anda, Mısır’daki darbeyi sert ve sistematik bir biçimde eleştiren dünyadaki nadir liderlerden birisi haline geldiDevamını Oku
TARİH
21 Haziran 2013
İstanbul’da Gezi Parkı’nda başlayan ve daha sonra tüm ülkeye yayılan, AKP hükümetini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto gösterilerinin üç büyük yararı oldu...Devamını Oku
TARİH
14 Haziran 2013
Başbakan kamuflajı altındaki Padişah Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de kurduğu sivil diktatörlük, halkın önemli bir kesiminin isyan etmesine neden olduDevamını Oku
TARİH
07 Haziran 2013
Bu sadece bir Türk baharı değildir, bu aynı zamanda gerçek bir bahardır! Bu Arap ülkelerinde söz konusu olduğu gibi sahte bir bahar değildir!Devamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2013
Halkın %50’si tarafından seçilmiş olan Padişah-Halife-Ulema Recep Tayyip Erdoğan, “alkol düzenlemesi” kamuflajı altındaki içki yasağını savunurken..Devamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2013
AKP’nin dincilik ve İslamcılık vizyonunun son aşamalarından bir tanesi de alkolle ilgili. Hem Padişah, hem Halife, hem Ulema Recep Tayyip Erdoğan, milli içkinin sadece ayran olduğuna dair...Devamını Oku
TARİH
17 Mayıs 2013
Her alanda olduğu gibi, müzikte de bazı klasikler vardır. Onlar sanki zaman ötesidir; belli bir zamana, coğrafyaya, koşula, modaya özgü değillerdirDevamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2013
Türkiye'de demokrasi sözcüğü, demokrasiden anlamayanların ağzında sakız oldu. İnsanların bir türlü anlayamadığı şey şu: İslamcılıktan da, Türkçülükten de, Kürtçülükten de demokrasi çıkmaz!Devamını Oku
TARİH
03 Mayıs 2013
"Türkiye’nin milli içkisi rakıdır” tezini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "milli içkimiz ayrandır" diyerek çürütmeye çalıştı. Böylece “rakı mı, ayran mı" biçiminde bir tartışma başladıDevamını Oku
TARİH
26 Nisan 2013
Asker, polis, sivil, on binlerce insanı katleden ve öldüren PKK, 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren silahlı bir biçimde Türkiye’den Irak’a çekileceğini açıkladıDevamını Oku
TARİH
19 Nisan 2013
Sonunda bu da oldu; yıllardır söylediklerimiz yine teyit edildi; bir zamanlar Avrupa’da var olan Orta Çağ zihniyeti 21. Yüzyıl’da Türkiye’de AKP’nin öncülüğünde yeniden hortladı!Devamını Oku
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