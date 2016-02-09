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Nihat Kentel

nihat@kentel.net

TARİH

09 Şubat 2016

Petrol fiyatları ve ekonomik kriz

Politik güç savaşları ve devletlerin çıkar çatışmaları bizi krizin kıyılarına atıyor

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TARİH

03 Temmuz 2015

Troyka’ya başkaldırmak

Şişirilen servet ve para piyasaları üzerinden bir ülkenin nasıl iflasın eşiğine getirildiğini gözlemliyoruz

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TARİH

12 Mart 2015

Syriza’nın tanrılarla savaşı

Parayı yönetenler ekonomik ve toplumsal hayatı, işçi haklarından şehirlerde ve köylerde nasıl yaşanacağına kadar herşeyi belirlemeye başladı

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TARİH

17 Şubat 2015

Prekarya’nın çekim gücü

Küçük insanların attıkları her adım, devlerin sermaye değirmenine su taşıyor

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TARİH

30 Ocak 2015

Para politikası yapısal reforma karşı

Yunanistan’da iktidara gelmiş olan Syriza’nın elinde de çok fazla alternatifi maalesef yok.

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TARİH

26 Aralık 2014

2015'e girerken ekonominin geleceği

İki yıl önce 120 milyar Avro’luk bir paketle büyüme sağlanacaktı, Avrupa makus talihini yenecekti

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TARİH

28 Kasım 2014

Devletlerin borç ahlakı

Avrupa Merkez Bankası devletlerin borçlarını geri ödeyememesi riskinden yine de öylesine korkuyor ki, vadesi gelen ödemeler yeni borçlar içine paketlenerek erteleniyor

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TARİH

23 Ekim 2014

IŞİD’in oyunları

IŞİD, kıyıma uğrayan halklar için nasıl bir vahşetse, kapitalizm için parasal bir büyüklüktür

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TARİH

07 Eylül 2014

% 0,05 faiz ne işe yarar?

AMB den gelen bir anlamsızlık gibi duruyor bu karar, çünkü bu bir likidite tuzağıdır ve altı yıldır devam ediyor.

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TARİH

18 Ağustos 2014

Arjantin’in iflası, iyileşmeyen hastalık

Durum öyle gösteriyor ki, ne Arjantin krizden çıkabilecek, ne de krizdeki Avrupa.

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TARİH

30 Haziran 2014

Damping Politikaları Üzerine

Üretimin belli bölgelerde yoğunlaşması işbölümünü ve uzmanlaşmayı arttırmakta bu ise işbölümünün dışında kalanların yıkımı ve aynı zamanda doğanın daha büyük boyutlarda tahribatı demektir

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TARİH

14 Haziran 2014

Küresel eğlencemiz futbol

Bir zamanlar biz futbolu sokakta oynardık. Top bulamadığımız zaman ayağımıza ilk geçen konserve kutusunun ya da içi paçavralarla doldurulmuş bir yumağın peşinden koşar, bazen işi tek kaleye bağlardık

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