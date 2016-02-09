Nihat Kentel

TARİH
09 Şubat 2016
Politik güç savaşları ve devletlerin çıkar çatışmaları bizi krizin kıyılarına atıyorDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2015
Şişirilen servet ve para piyasaları üzerinden bir ülkenin nasıl iflasın eşiğine getirildiğini gözlemliyoruzDevamını Oku
TARİH
12 Mart 2015
Parayı yönetenler ekonomik ve toplumsal hayatı, işçi haklarından şehirlerde ve köylerde nasıl yaşanacağına kadar herşeyi belirlemeye başladıDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2015
Küçük insanların attıkları her adım, devlerin sermaye değirmenine su taşıyorDevamını Oku
TARİH
30 Ocak 2015
Yunanistan’da iktidara gelmiş olan Syriza’nın elinde de çok fazla alternatifi maalesef yok.Devamını Oku
TARİH
26 Aralık 2014
İki yıl önce 120 milyar Avro’luk bir paketle büyüme sağlanacaktı, Avrupa makus talihini yenecektiDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2014
Avrupa Merkez Bankası devletlerin borçlarını geri ödeyememesi riskinden yine de öylesine korkuyor ki, vadesi gelen ödemeler yeni borçlar içine paketlenerek erteleniyorDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2014
IŞİD, kıyıma uğrayan halklar için nasıl bir vahşetse, kapitalizm için parasal bir büyüklüktürDevamını Oku
TARİH
07 Eylül 2014
AMB den gelen bir anlamsızlık gibi duruyor bu karar, çünkü bu bir likidite tuzağıdır ve altı yıldır devam ediyor.Devamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2014
Durum öyle gösteriyor ki, ne Arjantin krizden çıkabilecek, ne de krizdeki Avrupa.Devamını Oku
TARİH
30 Haziran 2014
Üretimin belli bölgelerde yoğunlaşması işbölümünü ve uzmanlaşmayı arttırmakta bu ise işbölümünün dışında kalanların yıkımı ve aynı zamanda doğanın daha büyük boyutlarda tahribatı demektirDevamını Oku
TARİH
14 Haziran 2014
Bir zamanlar biz futbolu sokakta oynardık. Top bulamadığımız zaman ayağımıza ilk geçen konserve kutusunun ya da içi paçavralarla doldurulmuş bir yumağın peşinden koşar, bazen işi tek kaleye bağlardıkDevamını Oku
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