Schulz'un dünyası: zamansız ve ebedi Peanuts

Good ol’ Charlie Brown

Eh, buraya kadar bilmediğimiz bir şey yok. Sanırım bundan sonrasında da yok, eğer benim gibi iflah olmaz bir Peanuts tutkunuysanız. İşte tam da bu yüzden yazıyorum ve muhtemelen siz de okuyorsunuz. 1950’den bugüne tazeliğini koruyan ve büyük olasılık korumaya da devam edecek bu sıcacık ve koskocaman dünyanın yaratıcısı hakkında ne yazılsa az, ne okunsa az, ne izlense az diye düşünüyorum. Ama yok, izlenme kısmı biraz sıkıntılı bana göre. 2021 yapımı Michael Bonfiglio’nun yönettiği ve Marcella Steingart ile birlikte yazdığı Who are You Charlie Brown? adlı belgesel filmi izlemenizi öneririm. Öte yandan geçtiğimiz Christmas için yapılan Snoopy Presents: For Auld Lang Syne adlı kısa animasyonun Charles M. Schulz’un bakış açısını yansıtmadığını, hatta epey zorladığını düşünüyorum. Lucy sevimli değil, olmak zorunda da değil. Hayatta böyle insanlar var ve onları da sevenler var haliyle, bunu olduğu gibi kabul etmek gerek. Bu efsane illa ki yeni üretimler de katılarak devam edecekse, 2015 yapımı The Peanuts Movie gibi olabilir ya da geçen yıl başlayan TV serisi The Snoopy Show gibi; ki her ikisinin de yapımcısı Charles M. Schulz’un oğlu Craig Schulz. Haliyle yeni animasyon teknikleriyle yapılmış, müzikleriyle, kurgusuyla daha dinamik işler olsa da, içeriğe, ruha sadık kalınmış. Sonuçta, bu kadar dünyaya mal olmuş, sevilmiş bazı şeyler de olduğu gibi kalmalı, her şeyin dönüşmesi gerekmiyor diye düşünüyor ve devam ediyorum…