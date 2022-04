Yokuşta ‘nasıl yaşanır?’

“Bir panlatıdaki her nokta panlatı mıdır, her nokta panlatıya dahil midir, her harf, her boşluk? Bir panlatı tam olarak nerededir? Bir panlatıdaki her nokta panlatıdır, peki; her nokta panlatıya dahil olmakla kalmaz, aynı zamanda her harfin kendisi, bizzat her bir boşluk, her bir imge, vurgu, olay, tümce, noktalama işareti, sayfa çevirme jesti ve sunum ve başlık, ve kitabın kapağının fotoğrafı ve hakkında dillendirilmiş ama şimdi kimsenin anımsamadığı dedikodu, bunların hepsi panlatının yeridir; bir panlatı başka bir yerde başlayıp bitip sayfalara inmez, sayfalarda ve temsillerde olur. Orijinal yeri bir bilgisayar dosyası veya bir defter değildir. Nerede görüyorsan orasıdır, nerede dokunuyorsan orasıdır. Bununla birlikte hiçbir boşluk panlatı değildir; hiçbir harf panlatı değildir; hiçbir cümle, hiçbir paragraf, hiçbir pasaj, hiçbir bölüm, hiçbir kitap kopyası, hiçbir söylenti panlatı değildir. Panlatı aynı anda bu noktaların her birinde ve aralarında olandır.” (s. 183)