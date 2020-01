Yeni oyunlar, yeni konular

Bir genelleme yapmanın hatalı olacağı kanısındayım. Sevim Burak’ın nefesiyle ferahlamış toprakların oyun yazarlarıyız biz. Gene de şu kadarını söyleyebiliriz sanırım: Türkiye’de Batılı tarzda tiyatro yazını 60’lı yıllarda hem nicelik hem de nitelik açısından büyük bir ivme kat etmiş. Bunda, bugün artık her biri ustalık mertebesinde bulunan o dönemin genç tiyatro gruplarının bu yazarların oyunlarını büyük bir inanç ve aşkla sahneleyişlerinin de payı büyük elbette. Ardından gelen darbelerle ise sosyokültürel hayatın her yanında olduğu gibi yerli tiyatro edebiyatında da bu ivmenin sekteye uğradığını görüyoruz. Özellikle 80 darbesi sonrası her alanda olduğu gibi bu alanda da yaşanan tahribat büyük. 2000’lerle birlikte ise yeni bir dalga yükselmeye başlıyor. Bu dalganın bence en büyük farkı, hızını ve hacmini arttıran küreleşmeyle birlikte haberleşme teknolojisinde yaşanan büyük gelişme sayesinde temsilcilerinin dünyaya kolaylıkla angaje olabilmeleri. Bu sayede dünyada sanat, politika, ekonomi vb. alanlarda yaşananlara çok daha hâkim olup bunları kendi topraklarında yaşananlarla ilişkilendirerek oyunlarına öz ve biçim açısından yansıtabilmeleri. Önceden yazılıp çizilmeyen ya da üstü örtülü şekilde bahsedilmeye çalışılan meseleleri bugünün tiyatro yazarları çok daha büyük bir cesaret ve özgüvenle işleyebiliyorlar. Tabii şuna dikkat çekmekte fayda var: Tıpkı 60’lı, 70’li yıllarda olduğu gibi bunda da bugünün bağımsız tiyatro topluluklarının, hatta az sayıda örnekle de olsa kurum tiyatrolarının bu çağdaş yazarların oyunlarına sahnelerinde yer vermesinin etkisi büyük. Öte yandan, bu çağdaş yazarların bir kısmının kendilerine ait toplulukları, hatta salonları bile var artık.