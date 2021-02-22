Vitrindekiler: Ayşe Buğra'nın eserleri

Ayşe Buğra

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika

İletişim Yayınları

2018

275 s.

Ayşe Buğra

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde:

İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar

çev. Bahadır Sina Şener

İletişim Yayınları

2011, 4 . baskı

154 s.

Ayşe Buğra

Devlet ve İşadamları

İletişim Yayınları

2018

384 s.

Ayşe Buğra

İktisatçılar ve İnsanlar

İletişim Yayınları

2018

407 s.

Ayşe Buğra, Osman Savaşkan

Türkiye'de Yeni Kapitalizm:

Siyaset, Din ve İş Dünyası

İletişim Yayınları

2015

296 s.

Türkiye'nin Büyük Dönüşümü:

Ayşe Buğra'ya Armağan

der. Osman Savaşkan, Mehmet Ertan

Katkıda bulunanlar: Kaan Ağartan, Tuba Ağartan, Başak Akkan, Ayşe Alnıaçık, Yunus Furkan Arıcan, Deniz Arzuk, Alpkan Birelma, Mehmet Baki Deniz, Berra Zeynep Dodurka, Mehmet Ertan, İpek Göçmen, Asena Günal, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Azer Kılıç, Özgecan Koçak, Özlem Altan Olcay, Yalçın Özkan, Osman Savaşkan, Asya Saydam, Yasemin Taşkın Alp,Gül Özateşler Ülkücan, Volkan Yılmaz

İletişim Yayınları

2018

614 s.

21. Yüzyılda Karl Polanyi'yi Okumak:

Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi

der. Ayşe Buğra, Kaan Ağartan

Katkıda bulunanlar: Ayşe Buğra, Manfred Bienefeld, Pat Devine, Hannes Lacher, Guy Standing, José Luis Rey Pérez, Bob Jessop, Gürol Irzık, Virginia Brown-Keyder, Frederic C. Deyo, Kaan Ağartan, Kevin Young, Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves

çev. Azer Kılıç

İletişim Yayınları

2016, 2. baskı

357 s.

Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri

der. Ayşe Buğra, Yalçın Özkan

Katkıda bulunanlar: Alberta Andreotti, Ayşe Buğra, Enzo Mingione, Hania Sholkamy, Lois Moreno, Maria Karamessini, Olga Salido, Yalçın Özkan

İletişim Yayınları

2014

220 s.

Sınıftan Sınıfa:

Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları

der. Ayşe Buğra

Katkıda bulunanlar: Aysun Kıran, Ebru Işıklı, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Sevecen Tunç, Taylan Acar

İletişim Yayınları, 2019

216 s.

Sosyal Politika Yazıları

der. Ayşe Buğra, Çağlar Keyder

Katkıda bulunanlar: Ana M. Guillén, Manos Matsaganis, Bob Deacon, Enzo Mingione, Gosta Espring-Andersen, Gosta Espring-Andersen, Guy Standing, Ian Gough, Luis Morena, Maurizo Ferrera, Maurizo Ferrera, T.H. Marshall

çev. Utku Barış Balaban, Burcu Yakut Çakar

İletişim Yayınları

2018, 8. baskı

400 s.

Bir Temel Hak Olarak

Vatandaşlık Gelirine Doğru

der. Ayşe Buğra, Çağlar Keyder

Katkıda bulunanlar: Ahmet İnsel, Ayşe Buğra, N. Tolga Sınmazdemir, Bea Contillon, Ive Marx, Karel Van den Bosch, Daniel Raventos, David Benassi, Enzo Mingione, Dirk Haarmann, Erik Olin Wright, Guy Standing, Marina Ozanira da Silva e Silva, Myron J. Frankman

çev. İsmail Çekem

İletişim Yayınları

2019

262 s.

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