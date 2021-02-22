Vitrindekiler: Ayşe Buğra'nın eserleri

K24’ün Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ayşe Buğra’ya ayrılmış bu özel vitrininde, 2021 PEN Duygu Asena ödülüne layık görülen Buğra’nın yazdığı, derlediği ve katkıda bulunduğu belli başlı eserler yer alıyor.
Ayşe Buğra
Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika
İletişim Yayınları
2018
275 s.
Ayşe Buğra
Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde:
İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar
çev. Bahadır Sina Şener
İletişim Yayınları
2011, 4 . baskı
154 s.
Ayşe Buğra
Devlet ve İşadamları
İletişim Yayınları
2018
384 s.
Ayşe Buğra
İktisatçılar ve İnsanlar
İletişim Yayınları
2018
407 s.
Ayşe Buğra, Osman Savaşkan
Türkiye'de Yeni Kapitalizm:
Siyaset, Din ve İş Dünyası
İletişim Yayınları
2015
296 s.
Türkiye'nin Büyük Dönüşümü:
Ayşe Buğra'ya Armağan
der. Osman Savaşkan, Mehmet Ertan
Katkıda bulunanlar: Kaan Ağartan, Tuba Ağartan, Başak Akkan, Ayşe Alnıaçık, Yunus Furkan Arıcan, Deniz Arzuk, Alpkan Birelma, Mehmet Baki Deniz, Berra Zeynep Dodurka, Mehmet Ertan, İpek Göçmen, Asena Günal, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Azer Kılıç, Özgecan Koçak, Özlem Altan Olcay, Yalçın Özkan, Osman Savaşkan, Asya Saydam, Yasemin Taşkın Alp,Gül Özateşler Ülkücan, Volkan Yılmaz
İletişim Yayınları
2018
614 s.
21. Yüzyılda Karl Polanyi'yi Okumak:
Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi
der. Ayşe Buğra, Kaan Ağartan
Katkıda bulunanlar: Ayşe Buğra, Manfred Bienefeld, Pat Devine, Hannes Lacher, Guy Standing, José Luis Rey Pérez, Bob Jessop, Gürol Irzık, Virginia Brown-Keyder, Frederic C. Deyo, Kaan Ağartan, Kevin Young, Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves
çev. Azer Kılıç
İletişim Yayınları
2016, 2. baskı
357 s.
Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri
der. Ayşe Buğra, Yalçın Özkan
Katkıda bulunanlar: Alberta Andreotti, Ayşe Buğra, Enzo Mingione, Hania Sholkamy, Lois Moreno, Maria Karamessini, Olga Salido, Yalçın Özkan
İletişim Yayınları
2014
220 s.
Sınıftan Sınıfa:
Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları
der. Ayşe Buğra
Katkıda bulunanlar: Aysun Kıran, Ebru Işıklı, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Sevecen Tunç, Taylan Acar
İletişim Yayınları, 2019
216 s.
Sosyal Politika Yazıları
der. Ayşe Buğra, Çağlar Keyder
Katkıda bulunanlar: Ana M. Guillén, Manos Matsaganis, Bob Deacon, Enzo Mingione, Gosta Espring-Andersen, Gosta Espring-Andersen, Guy Standing, Ian Gough, Luis Morena, Maurizo Ferrera, Maurizo Ferrera, T.H. Marshall
çev. Utku Barış Balaban, Burcu Yakut Çakar
İletişim Yayınları
2018, 8. baskı
400 s.
Bir Temel Hak Olarak
Vatandaşlık Gelirine Doğru
der. Ayşe Buğra, Çağlar Keyder
Katkıda bulunanlar: Ahmet İnsel, Ayşe Buğra, N. Tolga Sınmazdemir, Bea Contillon, Ive Marx, Karel Van den Bosch, Daniel Raventos, David Benassi, Enzo Mingione, Dirk Haarmann, Erik Olin Wright, Guy Standing, Marina Ozanira da Silva e Silva, Myron J. Frankman
çev. İsmail Çekem
İletişim Yayınları
2019
262 s.
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