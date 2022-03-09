Vitrindekiler – 9

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Önay Sözer
Dolambaç
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2022
144 s.
Mahir Ünsal Eriş
Dünya Bu Kadar
Can Yayınları
2022
200 s.
Feride Bozcu, Jülide Bozcu
İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi: Prehistorik Dönemden Geç Antik Çağa
Beyan Yayınları
Mart 2022
büyük boy, 400 s.
Carlos Gutiérrez-Jones
İntihar ve Bilimkurgu
çev. Barış Cezar
Koç Üniversitesi Yayınları
Şubat 2022
216 s.
Bettany Hughes
İstanbul – Üç Şehrin Hikâyesi
çev. Abdullah Yılmaz
Alfa Yayınları
Mart 2022
825 s.
Pilar Quintana
Köpek
çev. Havva Mutlu
Can Yayınları
Şubat 2022
112 s.
Sungur Savran
Marksistler
Cilt I: Teori-Pratik Birliğine Doğru / 592 s.
Cilt II: Sosyalizmin Enternasyonalizmle Sınavı / 448 s.
Yordam Kitap
Şubat 2022
Mesafeyi Aramak
2010'lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar
hazırlayan: Jale Özata Dirlikyapan
Katkılar: Aksu Bora, Asuman Susam, Bahadır Sürelli, Bengü Vahapoğlu, Deniz Gündoğan İbrişim, Emel Uzun Avci, Erol Köroğlu, Fatih Altuğ, Göze Orhon, Jale Özata Dirlikyapan, Leyla Burcu Dündar, Mehmet Fatih Uslu, Murat Cankara, Yalçın Armağan, Zeynep Uysal
Mart 2022
328 s.
Graham Harman
Sanat ve Nesneler
çev. Oğuz Karayemiş
Ayrıntı Yayınları
2022
272 s.
Hacı Orman
Vatansız
İthaki Yayınları
Şubat 2022
200 s.
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