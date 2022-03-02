Vitrindekiler – 8

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Renata Salecl
Cehalet Tutkusu: Neyi Neden Bilmek İstemeyiz
çev. Şafak Tahmaz
Timaş Yayınları
Şubat 2022
192 s.
Berksan Gülsoy
Diplomat Şair – Yahya Kemal’in Elçilik Yılları (1926-1949)
H2O Kitap
Aralık 2021
176 s.
Ev ve
Ebru Ojen, Sîdar Jîr, Katja Lange-Müller, Simon Stranger, Eyşana Beravî, Kathrine Nedrejord, Dagmara Kraus, Ayhan Geçgin
Kıraathane Kitapları
Şubat 2022
157 s.
Ocean Vuong
Gece Göğünde Çıkış Yaraları
çev. Gökçenur Ç.
Harfa Yayınları
Şubat 2022
96 s.
Peter Ward, Joe Kirschvink
Hayatın Yeni Tarihi
Yerküre Üzerinde Hayatın Kökenleri ve Evrimi Hakkında Radikal Yeni Keşifler
çev. İbrahim Şener
Salon Yayınları
Şubat 2022
368 s.
J. M. Coetzee
İsa'nın Okul Günleri
çev. Bülent O. Doğan
Can Yayınları
Şubat 2022
280 s.
Jean Giono
Melville'e Selam Olsun
çev. Burçak Targaç
Şubat 2022
104 s.
Cevat Çapan
O Geniş Boşlukta
YKY
Şubat 2022
64 s.
Lee Ki-Ho
Özür Dileriz
çev. Mehmet Ölçer
Othello Kitap
Şubat 2022
151s.
Herta Müller
Yürekteki Hayvan
çev. Çağlar Tanyeri
Siren Yayınları
Şubat 2022
205 s.
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