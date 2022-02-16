Vitrindekiler – 6

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Suzan Nana Tarablus
Baba Bize Neden Dönme Diyorlar?
Hayatlar, Tanıklıklar, Anılar
Varlık Yayınları
Şubat 2022
368 s.
Doğu Yücel
Beter Ol Mitat Karaman!
Can Yayınları
2022
408 s.
Jean Bertrand Pontalis
Bir Adam Yok Oluyor
çev. Talat Parman
YKY
Şubat 2022
88 s.
DİSK Tarihi 2. Cilt – 1975-1980
Editör: Aziz Çelik
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Yayınları
Şubat 2022
Büyük boy, 920 s.
Duygu Çayırcıoğlu
Kadınca Bilmeyişlerin Sonu:
1960-1980 Döneminde Feminist Edebiyat
İletişim Yayınları
Şubat 2022
196 s.
Behçet Necatigil
Tercümemi Nasıl Buldunuz?
/ Otto Spies, Andreas Tietze, Annemarie Schimmel ve H. Wilfrid Brands’la Mektuplaşmalar
Hazırlayan: Serenad Demirhan
YKY
2022
328 s.
İhsan Oktay Anar
Tiamat
Everest Yayınları
Şubat 2022
160 s.
Tüm Panayırların Heyulası
Kayıp Rıhtım Öykü Antolojisi
İthaki Yayınları
2022
288 s.
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