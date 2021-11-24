Vitrindekiler – 43

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Mustafa Çiftci
Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım
İletişim Yayınları
Kasım 2021
95 s.
Harry Blamires
Bloomsday Kitabı: Adım Adım Ulysses
çev. Armağan Ekici
Norgunk Yayıncılık
Ekim 2021
343 s.
Rick Gekoski
Darke
çev. Begüm Kovulmaz
Sel Yayıncılık
Kasım 2021
285 s.
Behçet Çelik
Dünyaya Baktığımız Yol
İletişim Yayınları
Kasım 2021
302 s.
Beki L. Bahar
Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri
Pan Kitap
Ekim 2021
216 s.