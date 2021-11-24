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Vitrindekiler – 43

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

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24 Kasım 2021 12:12

Mustafa Çiftci
Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım
İletişim Yayınları 
Kasım 2021
95 s.

Harry Blamires
Bloomsday Kitabı: Adım Adım Ulysses
çev. Armağan Ekici
Norgunk Yayıncılık
Ekim 2021
343 s.

Rick Gekoski
Darke
çev. Begüm Kovulmaz
Sel Yayıncılık 
Kasım 2021
285 s.

Behçet Çelik
Dünyaya Baktığımız Yol
İletişim Yayınları
Kasım 2021
302 s.

Beki L. Bahar
Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri
Pan Kitap
Ekim 2021
216 s.

Luigi Luca Cavalli Sforza
Kültürün Evrimi
çev. Tolga Esmer
Tellekt
2021
232 s.

Kadir Akın
Saklı Tarihin İzinde:
Osmanlı’da Modernleşme, Anayasa, Sosyalizmin Kökleri ve Ermeni Vekiller
Dipnot Yayınları
Ekim 2021
392 s.
 
 
Gülayşe Koçak
Siyah Koku
Everest Yayınları
Kasım 2021
624 s.

 
Yannis Ritsos
Sürgün Günlükleri
çev. Ari Çokona
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
114 s.

 
Tevfik Fikret
hazırlayan: Turgut Çeviker
Koç Üniversitesi Yayınları
Kasım 2021
656 s.
 
 
 
 
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