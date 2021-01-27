Vitrindekiler – 4

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Seray Şahinler
Ağabeyim Orhan Veli
Doğan Kitap
2021
240 s.
Avanzade Mehmed Süleyman
Aile Aşçısı
İletişim Yayınları
2021
152 s.
Marcelo d'Salete
Ardına Bakma
Karakarga Yayınları
2021
176 s.
Robert Creeely
Aşk İçin
çev. Enis Akın
YKY
2021
176 s.
Bridget Boland, Maureen Boland
Bahçıvanlar İçin Kocakarı İlmi
Bahçıvanın Büyüsü
çev. Çiçek Öztek
Alef Yayınları
2021
128 s.
Ece Ayhan
Ece Ayhan Çağlar Anlatıyor
Ece Ayhan ile Özcan Yalım Konuşmaları
160. kilometre
2021
96 s.
Tanıl Bora
Hasan Âli Yücel
İletişim yayınları
2021
532 s.
Bruno Taut
İstanbul Günlüğü
çev. Tevfik Turan
Kırmızı Kedi Yayınları
2021
384 s.
Ali Rıza Türker
Şöhret Dediğin: Ferdi Özbeğen
H2O Kitap
2021
192 s.
Loukianos
Şölen
Satılık Filozoflar
Astroloji
çev. Emre Poyraz
Pinhan Yayıncılık
2021
112 s.
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