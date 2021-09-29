Vitrindekiler – 35

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Linda Boström Knausgård
Amerika'ya Hoş Geldiniz
çev. Ali Arda
Kıraathane Kitapları
Eylül 2021
108 s.
José Lenzini
Camus – Adalet ve Anne Arasında
resimleyen: Laurent Gnoni
çev. Zeynep Mertoğlu
Alfa Kitap
Eylül 2021
büyük boy, 130 s.
Nevzat Sayın
Coğrafi Bir Mesele Olarak Mimarlık – Architecture as a Geographical Matter
YKY
2021
büyük boy, 608 s.
Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi
Editörler: Cem Uysal, Mustafa Ebrar Palteki, Ozan Erözden, Salih Haydar Günler
Katkılar: Cansu Muratoğlu, Cemal Bâli Akal, Diego Tatiân, Çağrı Kan, Dante Jorge Dorantes-Gonzales, Enes Dağ, Eylem Canaslan, Güçlü Akyürek, Kadir Berk Kapancı, Mehtap Doğan, Neslihan Serap Şengör, Ozan Erözden, Özge Yücel, Tevfik Alıcı, Tuna Çakar, Zafer İçer, Zülfiye Yılmaz
Zoe Kitap
Eylül 2021
288 s.