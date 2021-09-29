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Vitrindekiler – 35

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

29 Eylül 2021 11:25

Linda Boström Knausgård
Amerika'ya Hoş Geldiniz
çev. Ali Arda
Kıraathane Kitapları
Eylül 2021
108 s.

José Lenzini
Camus – Adalet ve Anne Arasında
resimleyen: Laurent Gnoni
çev. Zeynep Mertoğlu
Alfa Kitap
Eylül 2021
büyük boy, 130 s.

Nevzat Sayın
Coğrafi Bir Mesele Olarak Mimarlık – Architecture as a Geographical Matter
YKY
2021
büyük boy, 608 s.

Murathan Mungan
Devam Ağacı
Metis Yayınları
2021
216 s.
 
 
John Bellamy Foster
Ekolojinin Uzun Bir Tarihi - Cilt 1
çev. İdem Erman
Kalkedon Yayınları
Eylül 2021
368 s.

 
Ezgi Ayvalı
Kırk Kabuklu Çekirdek
Everest Yayınları
Eylül 2021
150 s.

 
Ted Hughes
Mağara Kuşları
Simyasal Bir Mağara Draması
Çizimler: Leonard Baskin
çev. Fatma Nur Türk
160. Kilometre
2021
büyük boy
 
 
Habib Selmi
Marie-Claire'in Kokuları
çev. Celâl Demirel
İletişim Yayınları
Eylül 2021
171 s.
 
 

Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi
Editörler: Cem Uysal, Mustafa Ebrar Palteki, Ozan Erözden, Salih Haydar Günler
Katkılar: Cansu Muratoğlu, Cemal Bâli Akal, Diego Tatiân, Çağrı Kan, Dante Jorge Dorantes-Gonzales, Enes Dağ, Eylem Canaslan, Güçlü Akyürek, Kadir Berk Kapancı, Mehtap Doğan, Neslihan Serap Şengör, Ozan Erözden, Özge Yücel, Tevfik Alıcı, Tuna Çakar, Zafer İçer, Zülfiye Yılmaz
Zoe Kitap
Eylül 2021
288 s.

Bruno Latour
Toplumsalı Yeniden Toplama: Aktör-Ağ Teorisine Bir Giriş
çev. Nüvit Bingöl
Tellekt
Eylül 2021
392 s.



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