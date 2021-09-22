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Vitrindekiler – 34

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

22 Eylül 2021 12:22

Ruy Mauro Marini
Bağımlılığın Diyalektiği
çev. Ertan Erol
Dipnot Yayınları
2021
107 s.

Hans Magnus Enzensberger
Hayatta Kalma Sanatçıları:
20. Yüzyıldan 99 Edebi Vinyet
çev. Tanıl Bora
Eylül 2021
321 s.

Her Şey Değişmeli!
Covid-19’un Ardından Dünya
Hazırlayanlar: Renata Ávila, Srecko Horvat
Katkılar: David Adler, Tarık Ali, Gael Garcia Bernal, Larry Charles, Noam Chomsky, Daniel Ellsberg, Brian Eno, Kenneth Goldsmith, David Graeber, Johann Hari, Maja Kantar, Stephanie Kelton, Stefania Maurizi, Ivana Nenadovic, Maja Pelevic, Vijay Prashad, Angela Richter, Saskia Sassen, Saša Savanovic, Jeremy Scahill, Richard Sennett, John Shipton, Astra Taylor, Ece Temelkuran, Yanis Varoufakis, Roger Waters, Slavoj Zizek, Shoshana Zuboff
Metis Yayınları
Eylül 2021
320 s. 
 
 
Dick Matena
İkonlar
çev. Gül Özlen
Alef Yayınları
2021
büyük boy, 192 s.
 
 
 
 
Foti Benlisoy
Kapitalist Kıyamet: Sermaye mi Dünya mı?
Habitus Kitap
2021
344 s.
 
 
Marta Breen
Kendinden Feminist Olarak Bahset!
çev. Ayşe Erbulak Özgürdal
Othello Kitap
2021
büyük boy, 165 s.

 
Post-Sinema – 21. Yüzyıl Sinemasının Kuramsallaştırılması
Editörler: Shane Denson, Julie Leyda
cevap. Pınar Fontini
Notebene Yayınları
2021
240 s.
 
 
Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi
Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet
(Açıklamalı Orijinal Metin)
Can Yayınları
Eylül 2021
208 s.
 
 
Georges Balandier
Sahnelenen İktidar
çev. Öznur Karakaş
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
232 s.
 
 

Tayfun Polat
Türkiye’de Bağımsız Müzik – Başlangıç
Kara Plak Yayınları
Eylül 2021
320 s.

 
 
 
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