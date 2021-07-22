Vitrindekiler – 27

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Gençay Gürsoy
Bir Hayat Üç Dönem: Anılar - Tanıklıklar
İletişim Yayınları
Temmuz 2021
526 s.
Mehmet Erden, Sedat Erden
Babamın Hikâyesi: Derik
İzan Yayıncılık
2021
287 s.
Geoffrey Parker
Egemen Kentler: Tarih Boyunca Kent Devletleri
çev. Yavuz Baran
Tellekt
Haziran 2021
280 s.
Aksu Bora
Feminizm Kendi Arasında
İletişim Yayınları
Temmuz 2021
324 s.
Guadalupe Nettel
İçinde Doğduğum Beden
çev. İdil Dündar
Paloma Yayınevi
2021
160 s.
Ferit Edgü
Leş
Toplu Öyküler
Everest Yayınları
2021
824 s.
M. Levent Artüz
Marmara Denizi'nin Kirletilmesinin Yakın Tarihi
Kırmızı Kedi Yayınevi
Temmuz 2021
384 s.
Mario Benedetti
Mola
çev. Banu Karakaş
Yedi Yayınları
2021
192 s.
Ayfer Tunç
Suzan Defter
Can Yayınları
2021
136 s.
Franco Moretti
Uzak Okuma
çev. Merve Çanak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2021
208 s.
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