Vitrindekiler – 2

2021'in ikinci vitrini: Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Derya Bengi, Erdir Zat
100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası – 1 (1923 – 1950) / “Her Savaştan Bir Yara”
YKY
2020
büyük boy, 400 s.
Dawn Field, Neil Davies
Biyokod: Genombilimin Altın Çağı
çev. Mehmet Doğan
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
2020
238 s.
Ece Temelkuran
Bu da Geçer
Everest Yayınları
2021
174 s.
Vyvyan Evans
Dil Miti – Dil neden Bir İçgüdü Değildir
çev. Mehmet Doğan
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
2020
328 s.
Umberto Eco
Esperanto ve Çokdilli Bir Gelecek
çev. Kemal Atakay
Alfa Yayınları
2021
96 s.
Carol J. Adams
Ne Adam Ne Hayvan – Feminizm ve Hayvanların Savunulması
çev. Sevda Deniz Karali
Ayrıntı Yayınları
2020
416 s.
Antonio Orejudo
Trenle Seyahatin Avantajları
çev. İdil Dündar
Çınar Yayınları
2020
112 s.
Hilmi Yavuz
Üç Anlatı: Taormina – Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri – Kuyu
Everest Yayıncılık
2021
216 s.
Ethem Alpaydın
Yapay Öğrenme: Yeni Yapay Zekâ
çev. Aylin Ağar
Tellekt
2020
152 s.