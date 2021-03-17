Vitrindekiler – 11

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Roberto Bolaño
2666
çev. Zeynep Heyzen Ateş
Can Yayınları
2021
1192 s.
Armağanın Fenomenolojisi
Ralph Waldo Emerson, Marcel Mauss, Émile Benveniste, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gary Shapiro, Jacques Derrida, Jean Luc Marion, Robert Bernasconi, Richard Kearney
çev. Engin Yurt, Erdal Yıldız
Pinhan Yayıncılık
2021
256 s.
Jonathan Balcombe
Balıkların Bildikleri:
Sualtında Yaşayan Kuzenlerimizin İç Dünyaları
çev. Elin Vural
Metis Yayıncılık
2021
320 s.
Zafer Toprak
Cumhuriyet ve Antropoloji
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
624 s.
Laurent Marchand, Guillaume Perrier, Thomas Azuélos
Ermeni Hayaleti
çev. Hande Topaloğlu Hartmann
Aras Yayıncılık
2021
136 s.
John Ellis McTaggart
Hegelci Diyalektik
çev. A. Kadir Gülen
Fol Kitap
2021
288 s.
Stephen Fry
Mitos – Yunan Mitleri 1
çev. Can Başaçek
Alfa Yayınları
2021
478 s.
Ali Artun
Modernizm Kavramı ve Türkiye'de Modernist Sanatın Doğuşu
İletişim Yayınları
2021
371 s.
Pandeminin Düşürdüğü Maskeler:
COVID-19 Salgınının Muhasebesi
derleyenler: Osman Elbek, Kayıhan Pala
Katkılar: Özlem Kurt Azap, Eriş Bilaloğlu, Ergün Demir, Güray Kılıç, Yücel Demirer, Ümit Kartoğlu, Feride Aksu Tanık ve Cavit Işık Yavuz, Osman Elbek, Kayıhan Pala
İletişim Yayınları
2021
271 s.
Hans-Lukas Kieser
Talat Paşa: İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı
çev. Ayten Alkan
2021
408 s.